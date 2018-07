Aprendre que son enfant de 12 ans souffre d'un sarcome, une tumeur cancéreuse maligne, est déjà bouleversant en soi. Mais devoir par la suite se battre contre sa caisse maladie parce qu'elle refuse de prendre en charge son traitement anti-rechute dépasse toute logique. C'est ce que rapportait en début de semaine La Regione.

Interrogée par le journal, la mère du garçon avait expliqué: «Il s'agit d'un traitement utilisé dans toute l'Europe, mais il coûte 3000 francs.» Pierluigi Brazzola, médecin traitant du jeune patient, exliquait quant à lui ce qui cause problème: «Après avoir suivi un thérapie intensive pendant un an, le garçon devrait maintenant commencer une cure pour maintenir son état de santé. Or cette cure se compose de trois médicaments. L'un d'entre eux n'est pas disponible en Suisse. Et c'est justement celui-ci que l'assurance refuse de rembourser.» La caisse maladie estime en effet qu'il n'existe pas suffisemment de preuves scientifiques sur les effets bénéfiques de cette cure sur ce type de sarcome.

«C'est paradoxal»

Une décision, qui avait laissé le médecin perplexe. D'autant plus que la seule autre alternative à cette cure est une chimiothérapie à haute dose. «Il s'agit d'une cure plus dangereuse et plus coûteuse, mais prise en charge par l'assurance. C'est paradoxal.»

La lutte du médecin tout comme divers articles de presse parus au Tessin tout comme au niveau national semblent désormais avoir fait bouger les choses. Tio.ch/20 minuti rapporte jeudi que la caisse maladie remboursera finalement le traitement anti-rechute. «Les frais seront couverts via l'assurance complémentaire. La famille ne devra pas participer aux frais», se réjouit le médecin traitant. (Le Matin)