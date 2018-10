Dès lundi, UBS sera sur le banc des accusés à Paris pour un procès qu’on annonce fleuve. La banque et sa filiale française sont accusées de «démarche bancaire illicite» commise en France entre 2004 et 2012, de «blanchiment aggravé de fraude fiscale» et de «complicité de blanchiment de fraude fiscale». Et comme les ennuis ne viennent jamais seuls, voici que ressurgit aussi l'ancien pire cauchemar de la banque, l’homme qui l’avait trahie, donnée: Bradley Birkenfeld. Et il annonce qu’il veut faire du bruit.

«Le banquier de Lucifer»

Avec un certain sens du timing, son bouquin est sorti cette semaine en français. Il est intitulé «Le banquier de Lucifer» et sous-titré: «comment j’ai brisé le secret bancaire suisse».

Ce «comment», on le sait déjà à peu près tant l’affaire avait défrayé la chronique. De 2001 à 2005, Birkenfeld était banquier d’affaire pour UBS, à Genève. Dès 2007, il a décidé de révéler tout ce qu’il savait à la justice américaine, les noms des Américains planquant leur pognon en Suisse, les numéros, les montants.

Au final, il a passé un peu plus de six mois derrière les barreaux. Mais il a surtout touché… 104 millions de dollars en récompense de ses précieuses informations. Et de ce côté de l’Atlantique, UBS avait finalement payé une amende de 780 millions de dollars en 2009.

«Ce n'est pas vraiment Don Quichotte»

Près de dix ans plus tard, revoilà donc Birkenfeld. Et le personnage est toujours aussi éloigné de l’image qu’on a d’un lanceur d’alerte. C'est un type un peu crâneur, un brin mégalo, qui aime le pognon et le bling-bling et admet n’avoir jamais été «un enfant de chœur». «Un type vénal – il l’admet –, une grande gueule sympathique à qui on confierait son argent, mais rien de plus personnel. Pas tout à fait le Don Quichotte qu’il aimerait qu’on voit en lui», écrit le HuffingtonPost, qui l’a rencontré il y a quelques mois dans les salons douillets du Royal Monceau.

L’armoire à glace américaine a aussi rencontré «Le Parisien». «Dans l’un des salons d’un nouveau 5 étoiles rococo, choisi à dessein pour son nom: l’hôtel Banke. Une ancienne banque, tout un symbole!» écrit le quotidien. Qui explique que Birkenfeld veut absolument témoigner lors du procès d’UBS.

Il voulait louer l'Arc de Triomphe

Et s’il n’est pas appelé à la barre, s’il ne peut pas être dans la lumière? «Le Yankee de 53 ans a préparé un plan com’ à l’américaine. Le jour-J, il distribuera gratuitement à l’entrée du tribunal son livre. Et des camions publicitaires sillonneront la capitale avec la couverture de l’ouvrage étalée sur des affiches géantes», explique «Le Parisien»! C’est en fait une version minimale car, selon le HuffingtonPost, il avait rêvé «de louer l’Arc de Triomphe» pour promouvoir son livre…

Bradley Birkenfeld n’entend pas en rester là. Demain: Hollywood. Son livre, note le HuffingtonPost, est «un témoignage plein d’anecdotes croustillantes sur la vie des flambeurs genevois de la finance, un récit haletant, écrit avec l’aide d’un pro, calibré pour une adaptation au cinéma.»

En attendant, après son show parisien, l’homme pourra rentrer se ressourcer chez lui. Aux États-Unis? Non: «C’est sur l’île de Malte, dans une somptueuse villa, que Bradley Birkenfeld a posé ses mallettes en croco», ironise «Le Parisien». Qui rappelle que dans un article consacré à l’ex d’UBS, le «New York Times» avait écrit: «Parfois, le crime paye»…

