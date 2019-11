Le nombre de poids lourds qui transitent par les routes alpines est encore trop élevé. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de nouvelles mesures pour renforcer le transfert du trafic de marchandises vers le rail.

Pour rendre les transports ferroviaires plus attrayants et plus avantageux que la route, il est prévu de verser plus longtemps que prévu les indemnités destinées aux opérateurs de transport combiné. Ceux-ci devraient percevoir 90 millions de francs pour les années 2024 à 2026.

Les prix du sillon seront abaissés dès 2021. Les entreprises ferroviaires seront déchargées d’environ 90 millions de francs par an, ce qui profitera aux trafics marchandises, grandes lignes et régional à raison d’un tiers chacun. Un rabais spécial sera introduit pour les longs trains de marchandises.

La Confédération veut aussi augmenter la redevance sur les poids lourds plus anciens et plus polluants. Les contrôles des camions seront intensifiés, entre autres grâce à la réalisation du centre de contrôle du trafic lourd au sud du Gothard, à Giornico (TI).

Article constitutionnel

Le transfert du trafic lourd de la route au rail ainsi que la protection des Alpes sont tous deux inscrits dans la Constitution fédérale. Les mesures facilitent aussi la réalisation des objectifs climatiques, souligne le Conseil fédéral.

Les instruments et les mesures d’accompagnement appliqués jusqu’ici déploient leurs effets, ajoute-t-il dans un rapport transmis au Parlement. Les poids lourds traversant les Alpes sont moins nombreux qu'avant. Le nombre de courses s'élevait à 941'000 l'année passée. Sans les mesures, 800'000 camions de plus sillonneraient ces voies chaque année.

Objectif pas atteint

Mais l'objectif fixé par la loi, soit un maximum de 650'000 courses transalpines de camions par an, n’a pas été atteint. Cet objectif n'est pas réalisable avec les seules mesures employées actuellement, estime le gouvernement. Et ce malgré l'ouverture du tunnel de base du Ceneri et la mise en service intégrale de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes en 2020.

L'an dernier, un total d’environ 27,9 millions de tonnes a emprunté le rail contre 27,2 millions de tonnes en 2017. La hausse s'explique par des effets exceptionnels qui ont réduit le volume de fret en 2017. Le rail représente 70,5% du fret transalpin en Suisse alors qu'il ne correspond qu'à 14% en France et 26% en Autriche.

Au cours du premier semestre 2019, le nombre de poids lourds roulant à travers les Alpes a poursuivi son recul. Il a baissé de 2,5% sur un an, à 465'000 courses. Fin 2019, le nombre de camions devrait rester nettement inférieur à 1 million. Les tonnages de fret ferroviaire devraient reculer par rapport à l’année précédente en raison de la situation économique.

Surtout le Gothard

Le Gothard reste de loin le principal passage routier, avec une part d’environ 72% en 2018, selon le rapport. Le San Bernardino est le deuxième en importance et sert d’itinéraire de contournement privilégié en cas de fermeture du Gothard.

Entre le début des observations en 1981 et 2018, la part des poids lourds étrangers n’a cessé d’augmenter. Elle est passée de 49% à 70% au cours de cette période. (ats/nxp)