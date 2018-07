Ça semblait complètement fou. Mais il l’a fait. Victor Mellerin a vaincu ce week-end l’Ironman de Zurich tout en s’infligeant des handicaps loufoques. Nous vous avions présenté la semaine dernière l’autoproclamé «Conquérant de l’Absurde», qui pimente ses triathlons de défis aussi improbables que rigolos – comme si cette terrible épreuve d’endurance n’était pas assez difficile… Reste que son défi est relevé. Il a bouclé l’épreuve zurichoise en très exactement 14 heures, 35 minutes et 48 secondes.

Sinon, c'est trop facile...

Dans le détail, Victor Mellerin a parcouru les 3,8 kilomètres de natation en 1 h 28. Uniquement en papillon, car le crawl c’est trop facile. Puis il a avalé les 180 kilomètres de cyclisme en 7 h 37. Sur un vélo militaire suisse de 1946 pesant plus de 20 kilos qui ne possède pas de vitesse, car sinon c’est de la gnognotte. Et enfin il a terminé le marathon, 42,2 kilomètres de course à pied, en 5 h 15. Déguisé en banquier zurichois et avec des Crocs aux pieds, car sinon c’est trop reposant…

Bref, une promenade de santé? Pour la natation, pas de problème. Pour la partie cycliste, l’homme était paré, avec des provisions de Toblerone, de gruyère et de viande séchée des Grisons.

Le vélo militaire «tobleroné» de Victor Mellerin

Mais tout s’est corsé, surtout à cause de trois méchantes ascensions, chacune à effectuer deux fois. Sur la première boucle, le triathlète est parvenu à ne pas poser pied à terre. Sur la seconde, il s'est plutôt senti «scotché sur le bitume» sur une antiquité dont une roue tentait de se faire la malle… «Les ascensions du deuxième tour auront eu raison de moi, j’en profite pour me dégourdir un peu les pieds et pousser le vélo jusqu’au sommet avant de basculer sur une descente sans les freins, les fesses posées sur le porte-bagages, ce qui fait renaître en moi des joies d’enfants», nous écrit-il.

Victor Mellerin a ensuite enfilé son costard-cravate et ses Crocs. Et c’était parti pour un marathon final. «Me voilà dans les rues de Zurich à courir après le temps. Le spectacle commence et je m’émerveille de la réaction des gens sur mon passage, certains m’encouragent avec vigueur, d’autres laissent un petit sourire s'esquisser sur leurs visages ou restent simplement figés d’étonnement. Je deviens spectateur de mon propre spectacle», raconte-t-il.

Un bain de foule et une ovation

Rattrapé par tous ses efforts, le jeune Français a ensuite alterné course et marche. Jusqu’à la récompense finale. «La ligne d’arrivée me tend les bras avec une ovation pour tous les concurrents finisher de cet Ironman. Un bain de foule après 14 h 35 d’efforts; un moment juste extraordinaire! De nombreux spectateurs et athlètes rencontrés sur le parcours m’attendent à l’arrivée, je partage ma joie d’avoir réussi mon pari complètement fou avec eux.»

Victor Mellerin a conquis l’absurde. Chapeau. (Le Matin)