Publier un livre sur les anciens tramways hippomobiles biennois: pour qui et pourquoi? «Pour moi et pour assouvir ma passion...», sourit Michel Rossier, assisté social de 52 ans. Le pompon, c'est que son premier ouvrage a trouvé son public: ce passionné a désormais huit volumes supplémentaires sur les rails...

Quand «Le Matin» l'a rencontré l'an dernier, en été, Michel Rossier documentait le périple de trois trolleybus biennois échoués en 1995 dans le port d'Anvers (B), sur le chemin du Brésil où un chauffeur des Transports publics biennois (Tpb) voulait les transformer en cabinets dentaires mobiles.

30 exemplaires

Cette opération humanitaire avortée constituait alors la plus folle des épopées compilées dans six albums jamais édités.

À compte d'auteur, Michel Rossier a finalement publié 30 exemplaires d'un ouvrage consacré aux tramways hippomobiles du XIXe siècle. Vendu à la librairie Bostryche et au Comptoir du thé, à Bienne, ces ouvrages hors-série ont trouvé preneur. Mais à 24 francs l'exemplaire, ils n'ont rien rapporté.

Sa passion, Michel Rossier en a ressenti les prémices à l'âge de sept ou huit ans: «Je regardais les bus par la fenêtre de notre appartement. Ça me faisait voyager», dit-il. De fait, il n'a pas fait carrière dans les transports publics, mais dans le graphisme prépresse.

L'objectif qu'il s'est fixé: retracer l’histoire des transports publics biennois jusqu’à nos jours. De là publier huit pavés de 400 pages, il y a un monde, non? «Ma passion a sommeillé jusqu'à son éveil, il y a trois ans, par une petite liste qui s'est allongée...», relate Michel Rossier.

Journaux régionaux

Sans soûler ses amis, Michel Rossier a compulsé des archives publiques et privées, celles des TPB ayant été partiellement détruites. «J'ai surtout consulté les journaux régionaux et des rapports de gestion», dit-il. Recouper des informations, pour vérifier leur fiabilité, lui a pris un temps certain.

L'assisté social a beaucoup dépensé pour l'obtention de droits d'auteur. Couvrir ses frais par la vente de ses ouvrages tiendrait du miracle. Entre le tome I intitulé «Service urbain - histoire 1. Tramways (1877-1048)» et le tome VIII nommé «Service régional - matériel roulant 2. Train, funiculaires, bateaux (1854-2020)», il y a tout un monde pour ceux qu'on appellera les trolleysexuels...

Vincent Donzé