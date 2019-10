La Suisse alémanique a aussi été marquée par un tsunami vert dimanche. La poussée des Verts et des Vert'libéraux aux élections fédérales a été particulièrement marquée dans le canton de Zurich. A Glaris, un écologiste est pour la première fois élu aux Etats.

Au total, les Verts ont gagné neuf sièges supplémentaires en Suisse alémanique au Conseil national et les Vert'libéraux sept. L'UDC est lourdement sanctionnée.

Forte poussée verte dans le canton de Zurich

Dans le canton de Zurich, les Verts (5) ont remporté trois mandats de plus au National, tout comme les Vert'libéraux (6). L'UDC (10) et le PS (7) ont chacun perdu deux fauteuils, le PDC (1) et le PBD (0) chacun un. Le PLR (5) et le PEV (1) se sont maintenus.

Aux Etats, le socialiste Daniel Jositsch a été largement réélu au premier tour. Il a nettement devancé l'autre sénateur sortant Ruedi Noser (PLR), en ballottage favorable pour le second tour. Suivent l'UDC Roger Köppel et la Verte Marionna Schlatter.

PS et UDC perdant dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne également, UDC (7) et PS (4) ont chacun perdu deux sièges au National. Les Verts (4) en ont gagné deux et les Vert'libéraux (3) un. Le PBD (2) a laissé échappé un fauteuil.

Aux Etats, le socialiste Hans Stöckli est arrivé en tête au 1er tour, sans pour autant atteindre la majorité absolue. Il devance la verte Regula Rytz et l'UDC Werner Salzmann. Verts et PS ont prévu de s'entendre pour retirer l'un de leurs deux candidats.

L'UDC perd un siège aux Grisons

Aux Grisons, deux des quatre sortants au National n'ont pas été réélus. Il s'agit d'Heinz Brand (UDC) et de Duri Campell (PBD).

Anna Giacometti (PLR) a récupéré pour son parti le siège perdu il y a huit ans. Le PS a obtenu un deuxième fauteuil. Les sortants Magdalena Martullo-Blocher (UDC) et Martin Candinas (PDC) ont eux été reconduits. Les deux conseillers aux Etats PDC et PLR ont été réélus sans difficulté.

Un sénateur vert à Glaris

C'est peut-être l'image la plus forte de ces élections fédérales: pour la première fois, un Vert accède au Conseil des Etats dans le canton conservateur de Glaris. Il s'agit de Mathias Zopfi, qui a éjecté l'UDC sortant Werner Hösli. L'autre sortant Thomas Hefti (PLR) a lui été réélu.

Au National, où Glaris ne dispose que d'un siège, le président du PBD Martin Landolt a été facilement réélu.

Le PDC et l'UDC perdent un siège à St-Gall

L'UDC et le PDC sont les grands perdants de l'élection au National à St-Gall. Les deux partis bourgeois doivent chacun céder un mandat. L'UDC en possède désormais quatre et le PDC deux. A l'inverse, les Verts (1) et les Vert'libéraux (1) en reprennent chacun un. Le PLR (2) et le PS (2) se sont maintenus. Du côté du Conseil des Etats, il y a ballottage général.

Rien n'a bougé dans les deux Appenzells, tout comme d'ailleurs dans le canton de Schaffhouse.

Surprise à Bâle-Ville, pas à Bâle-Campagne

A Bâle-Ville, les Vert'libéraux ont pris le siège de l'UDC au National, créant la surprise. Le PS (2), le PLS (1) et l'Alliance verte (1) ont préservé leurs fauteuils. A la Chambre des cantons, la socialiste Eva Herzog a été aisément élue en remplacement d'Anita Fetz. Le canton n'a qu'un siège aux Etats.

A Bâle-Campagne, les sept sortants ont été réélus au National. Les jeux sont ouverts en revanche pour les Etats, où Daniela Schneeberger (PLR) et Maya Graf (Verts) sont en ballottage pour l'unique mandat du canton aux Etats.

Dans le nord-ouest de la Suisse toujours, le PS (3), le PDC (2) et le PEV (1) ont chacun gagné un siège au National en Argovie. A l'inverse, le PLR (2) et l'UDC (6) en ont perdu un. Aux Etats, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue.

PLR évincé du National en Thurgovie

En Thurgovie, le PLR a perdu son unique siège au National au profit des Verts. La représentation des autres partis demeure inchangée avec trois UDC, un PDC et un PS. Au Conseil des Etats, l'UDC Jakob Stark et la PDC Brigitte Häberli-Koller ont été élus au premier tour.

Dans le canton de Soleure, le PS a perdu un siège à la Chambre du peuple au profit des Verts. Au Conseil des Etats, le PDC Pirmin Bischof a passé la rampe dès le premier tour, tandis que le socialiste Roberto Zanetti devra affronter à nouveau les urnes le 17 novembre prochain.

Petite percée verte en Suisse centrale

En Suisse centrale, les Verts ont gagné un siège au National dans le canton de Zoug, au détriment du PLR. En terres lucernoises, dont la députation au Conseil national passait de 10 à 9 en raison de l'évolution démographique, l'UDC et le PLR ont chacun perdu un siège et les Vert'libéraux ont récupéré leur fauteuil égaré il y a quatre ans.

Pour le reste, le PDC a ravi à l'UDC le siège d'Uri au National. C'est l'inverse qui s'est produit à Obwald.

La Lega victime des Verts au Tessin

La vague verte a traversé les Alpes. Les Verts tessinois font leur entrée au Conseil national au détriment de la Lega qui ne possède plus qu'un siège. Au Conseil des Etats, un second tour sera nécessaire pour départager les quatre candidats restés en lice. (ats/nxp)