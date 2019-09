Le trafic ferroviaire dans le tunnel de faîte du Lötschberg entre Kandersteg (BE) et Goppenstein (VS) est interrompu depuis mardi après-midi en raison du déraillement d'un convoi de chantier dans l'ouvrage. Personne n'a été blessé.

L'accident s'est produit alors que des travaux sont en cours dans le tunnel de faîte du Lötschberg, a expliqué une porte-parole de la compagnie BLS. Les voyageurs doivent compter avec des retards et des suppressions de trains. L'exploitation des trains navette autos est également suspendue. Les trains circulent en revanche normalement dans le tunnel de base.

La voie ferrée du tunnel de 14,6 kilomètres de long de la ligne de montagne entre Kandersteg et Goppenstein a plus de 40 ans et doit être renouvelée. Les travaux, dans lesquels la compagnie bernoise investit environ 105 millions de francs, s'étalent de 2018 à fin 2022. (ats/nxp)