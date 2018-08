Le tunnel de base de la Furka, qui relie le Valais à Uri par le rail, va être assaini. Cette cure de jouvence entamée jeudi doit durer jusqu'en 2025. Les travaux s'effectueront principalement de nuit et lors de la fermeture annuelle d'automne. Les douze dernières semaines du chantier nécessiteront toutefois une fermeture complète.

Les travaux coûtent 190 millions de francs, indique la compagnie ferroviaire Mattherhon Gotthard Bahn. Ils sont financés par la Confédération ainsi que les cantons du Valais, d'Uri et des Grisons.

Inauguré en 1982, le tunnel nécessite une mise à jour sur les plans de l'infrastructure et de la technique de sécurité afin de satisfaire les normes actuelles. La voie, la ligne de contact et les câbles seront renouvelés. Les rails ne seront plus ancrés dans le ballast, mais fixés sur une plate-forme en dur.

Mesures de sécurité

L'assainissement permettra d'améliorer les possibilités d'autosauvetage et de sauvetage externe. Grâce à une nouvelle ventilation, une zone sans fumée sera créée en tant qu'espace de sécurité en cas d'incendie. En outre, l'écoulement de l'eau sera amélioré grâce à la rénovation de la voûte du tunnel.

Des premiers travaux d'assainissement avaient été menés en 2014. Ils avaient déjà permis une amélioration de l'écoulement de l'eau. Après 33 ans de service, les travaux à venir constituent le premier grand chantier du genre dans le tube situé entre Oberwald (VS) et Realp (UR), sous le col de la Furka.

Le tunnel représente la seule liaison garantie en hiver entre le Valais et Uri. Il est emprunté par le Glacier-Express, des trains régionaux et des convois ferroviaires acheminant des voitures. (ats/nxp)