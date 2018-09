Des travaux de remise en état sont prévus cet automne dans le tunnel du Gothard. Pour les accomplir, l'ouvrage de passage entre Uri et le Tessin sera fermé au trafic pendant 14 nuits en septembre et octobre.

Le tunnel sera fermé entre 21h00 et 05h00 le 14 septembre, puis du 17 au 21 et du 24 au 28 septembre ainsi que du 1er au 3 octobre, indique la direction des travaux publics uranais vendredi. Les voitures seront détournées par le col. Les poids lourds seront eux stoppés à 20h30 aux portails nord et sud. (ats/nxp)