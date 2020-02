Le tunnel de base du Lötschberg reliant les cantons de Berne et du Valais est à nouveau partiellement ouvert depuis vendredi en fin d'après-midi, après des infiltrations d'eau qui avait entraîné sa fermeture. Les travaux de pompage se poursuivent.

Seule une voie du tunnel de base est accessible aux trains. Le deuxième tube restera fermé encore plusieurs jours.

Les InterCity entre Spiez (BE) et Brigue (VS) circulent à vitesse réduite, ce qui entraîne des retards «de l'ordre de la minute», ont écrit les BLS. Les trains InterCity entre Bâle et Brigue empruntent la ligne ferroviaire de montagne via Kandersteg (BE), ce qui prolonge le trajet d'environ 30 minutes.

Les raisons des infiltrations ne sont pas encore claires. (ats/nxp)