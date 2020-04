Pattés, ployés

Le blasonnement est la description en langage héraldique des figures et couleurs de l’écu. En une phrase, Nicolas Vernot en fixe le contenu, permettant ainsi de visualiser les armoiries d’Erguël en l’absence du dessin: «D’or à deux chevrons pattés, ployés, entrelacés et abaissés de sinople, la pointe en chef écimée et sommée du disque d’un soleil éclipsé à onze rais visibles de gueules, chargé d’une tour d’argent ajourée de gueules, mouvant d’un parapet crénelé aussi d’argent sommant le chevron».