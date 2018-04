Deux sociétés se disputent le marché du vélib’en Suisse romande. La biennoise Intermobility, avec Velospot, en concurrence acharnée avec le réseau PubliBike, détenu par CarPostal (et les CFF). Velospot s’est d’abord imposé dans l’arc jurassien avant de surgir sur l’arc lémanique, à Vevey. Mais si l’offre semble avoir trouvé ses marques à Lausanne et son agglomération, elle rencontre des problèmes et accuse du retard ailleurs dans la région lémanique. Principale raison: le combat judiciaire que livre Velospot pour ne pas perdre des attributions de marché. C’est le cas dans le district de Nyon, ainsi que dans le canton et la ville de Genève.

Réservation digitale et deux-roues électriques

La situation est telle qu’un des responsables d’Intermobility nous a annoncé hier vouloir déposer une plainte pour violation de brevet contre PubliBike. Car les enjeux sont amplifiés par la technologie, désormais au service de la location de deux-roues. Il en va ainsi de leur réservation, de leur géolocalisation par smartphone, et des stations sans bornes fixes d’attache pour des vélos de plus en plus électriques. À cela, il faut ajouter l’arrivée de géants d’Asie du Sud-Est avec des moyens colossaux et des prix cassés, comme l’a connu la ville de Zurich en primeur. Mais, dans d’autres communes de plus petite taille, le vélo en libre-service a fini par disparaître après quelques années.

Dans cette guerre commerciale, un troisième acteur suisse fait son petit bonhomme de chemin, avec ses vélos cargos électriques à partager, munis d’un espace de transport d’objets à l’avant: Carvelo2go. Déjà présent à Vevey puis à Lausanne, il va bientôt apparaître dans l’offre vélib’ déjà existante d’une autre ville romande.

Agglomération lausannoise

L’axe Lausanne-Renens-Morges semble sourire à PubliBike, grâce aussi à la présence des nombreux étudiants de l’EPFL et de l’UNIL. Mais la société y a investi pour désormais proposer un grand nombre de vélos électriques (appréciés dans les pentes lausannoises) plus facilement louables via son smartphone et qui n’ont plus besoin d’être attachés.

Bienne et l'arc jurassien

C’est d’abord le Département de l’urbanisme de la Ville de Bienne qui a lancé le système Velospot en 2012. Il s’y est développé et conquis d’autres villes de l’arc jurassien. Mais de nombreux cas de vandalisme et une sécurité des cadenas mise à mal ont frappé la société à Bienne et à La Chaux-de-Fonds. La flotte de deux-roues a été reconstituée et modernisée.

La côte vaudoise

Velospot a déposé en mars un 3e recours, au Tribunal fédéral cette fois, contre une décision (de 2016) du Conseil régional du district de Nyon qui aurait favorisé son concurrent PubliBike, déjà bien installé dans cette région. Le projet est d’augmenter et de moderniser l’offre des vélos en libre-service à louer, ainsi que de créer de nouvelles stations, dans d’autres communes également. Tant que la Cour suprême n’aura pas tranché, ce recours a un effet suspensif qui bloque tout.

Ville et canton de Genève

Troisième échec pour instaurer un véritable réseau public de vélib’: la ville de Genève et six autres communes voulaient attribuer à un partenaire une part du domaine public où installer des stations avec attaches fixes. Présente avec ses vélos sans stations d’attache, Intermobility s’est estimée lésée. Elle vient de gagner au TF.

Chablais Vaud-Valais

Dans des communes de taille modeste, sans la masse critique d’une clientèle potentielle, l’expérience du vélo en libre-service à partager n’a pas convaincu, comme à Aigle (VD) et à Monthey (VS). Il en a aussi été ainsi à Yverdon (VD), Delémont (JU), Bulle et Romont (FR). (Le Matin)