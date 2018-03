Le verdict du procès du père incestueux en direct

Les enfants, âgés aujourd’hui de 4 à 22 ans, attendent beaucoup du jugement du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois. Surtout les plus grands, mieux à même de comprendre, les plus abîmés. La condamnation du couple vaudois, ce n’est pas seulement la reconnaissance que les huit frères et sœurs ont dit la vérité. C’est aussi l’espoir, non pas de se reconstruire, mais bien de commencer à se construire. L’aînée, qui a bravé la parole interdite malgré la menace des viols punitifs, et dénoncé ce massacre familial en 2015, a pu le dire en audience. Défiant ses parents du regard, de son ventre de future maman. Mère Courage avant l’heure.

Que vont oser les juges?

Face à cette affaire hors norme, les juges de la Cour criminelle vont-ils oser aller au-delà des 16 ans requis par le procureur Christian Maire à l’encontre du père, qui nie à l’infini et traite ses enfants fracassés de menteurs? Et, pour la mère, elle aussi abusée par son époux, qui avait lancé des alertes, tout en laissant perdurer le cauchemar? Le ministère public exige qu’elle passe par la case prison: 3 ans, dont 6 mois ferme.

La dimension exceptionnelle de ce procès de l’infamie a rendu la tâche du tribunal abrupte. Comment punir dans des circonstances tellement folles? Avec une diminution de responsabilité pénale légère pour monsieur, moyenne pour madame. Comment jauger l’impossible peine? Les atrocités subies par tous ces petits, qui ont grandi dans les coups, les abus sexuels, la sous-alimentation, l’absence d’hygiène, dans leurs excréments, y compris à l’école? Comment leur offrir réparation?

La faiblesse d’esprit des coaccusés, leurs troubles psys, leur enfance volée (le prévenu a évolué dans l’inceste et couchait avec ses sœurs; sa femme a été abandonnée par sa mère), leur religion mormone où le carcan familial est sacré… «Aucune excuse. Écrasante culpabilité», a martelé le parquet.

La ministre qui gaffe

Ce matin, la justice condamnera les parents. Qui condamnera le système, censé protéger les enfants et qui a clairement dysfonctionné? Qui condamnera les 34 professionnels du Service de protection de la jeunesse (SPJ) et du réseau d’intervention (pédiatres, pédopsychiatres, enseignants, éducateurs) et le manque de vision globale de cette famille sous curatelle depuis 1997?

Le Conseil d’État en a débattu mercredi dernier lors de sa séance hebdomadaire. Idem, hier matin. Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), dont dépend le SPJ, est en première ligne. Une communication officielle est attendue après le verdict. C’était compter sans la déclaration de la ministre du Territoire et de l’Environnement, Jacqueline de Quattro, happée à l’improviste mardi au Grand Conseil par nos confrères de RSI. Absolument pas impactée, si ce n’est au niveau collégial, elle a lâché le morceau: «Le Conseil d’État a décidé d’ouvrir une enquête pour aller au fond des choses.» La gaffe a très mal passé auprès de ses collègues, le type de mesures n’étant pas consolidé (audit, enquête administrative ou autres).

Interpellé sur la décision de la justice de paix de renvoyer les enfants chez eux en 2007 alors que le SPJ les avait placés en foyer, l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) répond, pour l’instant, de manière alambiquée: «L’OJV est sensible à cette affaire. Cas échéant, après l’issue du procès pénal, il examinera la situation, afin d’être en mesure de participer à une démarche, si celle-ci devait être entamée par les divers intervenants.» (Le Matin)