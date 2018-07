Une heure passée ce matin à Choindez (JU), ce village incarné par la fonderie Von Roll, et pas une rencontre! Depuis qu’une restructuration révélée il y a un mois par «20 Minutes» condamne la production de tuyaux de fonte, le village s’est assombri un peu plus, dans une vallée étroite.

Vacances obligent, la fonderie est à l’arrêt pendant trois semaines. L’occasion de voir à quoi ressemble ce village au passé glorieux, les gisements de fer découverts autour de Delémont ayant généré en 1846 la création de cette fonderie. Un site industriel coincé aujourd’hui entre le rail et la route, à cheval sur une rivière, qui possédait sa propre clinique et qui a compté jusqu’à 700 employés.

Les tuyaux produits sont remarqués par les usagers de la ligne CFF Bienne-Bâle, sur un tronçon percé de tunnels qui a servi de décor au film «Le Pont de Cassandre», sorti en 1976 avec en vedette Sophia Loren. Mais l’intention de Von Roll, c’est de produire les tuyaux à Wetzlar (D) et de les revêtir de polyuréthane à Choindez, seule activité encore envisagée.

Les 94 ouvriers ont majoritairement choisi de se passer du syndicat Unia. Le conflit social ne s’est pas durci, comme en 2004 dans la fonderie Boillat de Reconvilier, où une grève de 80 employés n’avait pas fait plier l’employeur Swissmetal.

Avant de partir en vacances, les employés qui ont l’interdiction de s’exprimer sont allés jusqu’à s’empoigner, selon plusieurs témoignages recueillis anonymement par Le Quotidien Jurassien, à qui un employé a confié: «Tout le monde veut défendre sa place». Selon la direction, ils seront entre 30 et 60 à perdre leur emploi.

Dans le courrier des lecteurs du QJ, un ancien président de la commission du personnel s’est exprimé: «Je doute fort que les employés puissent obtenir quoi que ce soit», a-t-il écrit en évoquant deux siècles d’histoire de la métallurgie. Mais après huit ans de retraite à Courrendlin, il ne souhaite pas retourner sur le site: «À quoi bon, on ne sauvera rien», soupire-t-il.

Dans un secteur de l’usine la production de tricycles électriques vR3 de la marque vRbikes bat son plein, après une commande par la poste autrichienne et des perspectives auprès des postes suisses et françaises.

À la halte du car postal reliant Moutier (BE) et Delémont (JU), devant une poubelle qui n’a pas été vidée depuis longtemps, un électricien et un polisseur ont les yeux rivés sur Courgenay (JU), où il iront s’établir dans un mois. «Choindez, c’est comme la mort. Il n’y a même pas un kiosque», disent ces travailleurs turcs employés par Von Roll avant d’être licenciés. (Le Matin)