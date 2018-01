La disparition du soleil en hiver dans le village de Saint-Martin a inspiré à Ramuz son «Et si le soleil ne revenait pas». À Champsec, dans le val de Bagnes, cette ombre hivernale prolongée est l’occasion de faire la fête. Et un petit pied de nez au Comité international olympique. Récit d’un projet un peu fou né d’une vraie cohésion villageoise et d’une grande déception cantonale.

«Dans les années 1980, le village fonctionnait bien du point de vue associatif, se souvient Willy Fellay, membre fondateur des Jeux de Champsec. Entre le chœur et la Jeunesse, plusieurs fêtes étaient organisées durant l’année et tout le village participait. Mais on avait envie de faire quelque chose en plus.» La disparition du soleil durant deux mois d’hiver donne l’idée à un groupe d’amis de mettre sur pied les Joutes du retour du soleil. Soit quelques épreuves enrobées de beaucoup de fêtes. «Ça n’avait pas lieu toutes les années mais uniquement celles où le retour du soleil était suffisamment éloigné de Carnaval, raconte Dominique Zuchuat, responsable de la communication. De 1983 à l’an 2000, il y en a eu cinq éditions.»

Neige garantie

Une sympathique célébration qui aurait pu continuer son bonhomme de chemin festif sans Juan Antonio Samaranch et son tristement célèbre «Torino» balancé un matin de juin 1999 au nez des Valaisans. Pendant que le Vieux-Pays voit s’envoler ses rêves olympiques, pas question de tout balayer du côté de Champsec. «Nous avons décidé de transformer nos joutes en Jeux olympiques populaires du retour du soleil et d’organiser tous les quatre ans, sur deux jours, quatre épreuves sportives d’hiver. Nous avons la chance de pouvoir toujours compter sur les habitants du village quand nous cherchons des bénévoles. Et l’avantage de ne pas avoir de soleil durant deux mois, c’est que nous ne manquons pas de neige!»

Pour déterminer les disciplines «olympiques», les membres fondateurs vont piocher dans leurs souvenirs d’enfance: «En été, il y avait beaucoup de travail aux champs, évoque Willy Fellay. Mais en hiver, une fois le bois rentré pour le chauffage, on était libre. On montait avec nos skis au-dessus du village, en fin de journée c’était la luge, et pour finir le street hockey sur la place.» Les disciplines des Jeux olympiques du retour du soleil étaient fixées: ski-alpinisme, ski de fond, luge et street-hockey. Des épreuves auxquelles participent des équipes de trois, de 7 à 77 ans, avec médailles (quatre par course, avec la médaille en chocolat), cérémonies d’ouverture et de clôture et même flamme, mais plus olympique. En effet après les éditions de 2006 et de 2010, juste deux semaines avant celle de 2014, un courrier du CIO sommait les joyeux organisateurs à renoncer au terme «olympique» ainsi qu’à toute représentation des anneaux du même nom.

Exit les Jeux olympiques populaires du retour du soleil et bienvenue aux Jeux de Champsec. Qui connaîtront donc leur 4e édition les 3 et 4 février prochain. «C’est une manifestation sportive, mais c’est avant tout une fête de l’enthousiasme et de l’amitié et un événement qui réunit toutes les générations, se réjouit Jérémy Alter, le tout jeune coprésident des Jeux. Ce sont les grands-mères du village qui distribuent les médailles aux gagnants. Et il y a un lot prévu aussi pour les «trénachoques», à savoir les derniers de chaque discipline. Du coup les participants se disputent la première place ou la dernière!»

Message pour Sion

Avec environ 120 équipes de trois concurrents – de la région ou d’ailleurs –, les Jeux de Champsec 2018 seront, comme les précédentes éditions, placés sous le signe du partage, de l’amitié et de la bonne humeur. Des valeurs que les organisateurs souhaiteraient retrouver dans l’actuel projet, vraiment olympique celui-là, de Sion 2026. D’ailleurs, d’organisateurs de Jeux à organisateurs de Jeux, ils souhaitent faire passer un message à ceux du projet sédunois: «Au moment de la cérémonie de clôture le 4 février, on aimerait que des représentants de la candidature de Sion soient là pour pouvoir symboliquement leur transmettre notre flamme.» Peut-être pas olympique, mais extrêmement chaleureuse. Invitation passée! (Le Matin)