Les masques sont utilisés depuis la nuit des temps pour jouer la comédie. En Suisse, la gestion des masques de protection durant cette épidémie a largement dépassé le stade du tragi-comique. Le premier constat est que nous n’en avions pas. Ainsi fut-il décrété qu'ils ne servaient à rien, qu’il suffisait de se laver les mains, de garder la distance et de rester à la maison pour respirer l’air pur de son chez soi.

Les mains plutôt que la bouche

Comme le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire, on pouvait toutefois s'interroger s'il valait mieux se protéger la bouche que les mains... Impossible cependant pour l'homme de la rue de suivre cette logique et de trouver des masques. Seuls les professionnels de la santé en ont eu au compte-gouttes. Depuis, on a appris que des entreprises avaient exporté des tonnes de masques vers d’autres pays pour respecter des contrats privés. Les masques tombent. Certains n'ont pas perdu le sens des affaires.

«Offre top»

Bref, depuis lundi, soit deux mois après le début de l'épidémie, on en trouve tant qu'on veut dans les pharmacies et les grandes surfaces. Ici, il y a un effet comique, comme pour les premières fraises du pays, ils sont présentés comme une «Offre top», 59,95 francs la boîte de 50! Ils viennent de l’armée, qui a enfin un budget en milliards pour en acheter des millions et en stocker jusqu'à la prochaine pandémie.

Moins de probabilités

Mais faut-il le mettre? Pour la période du déconfinement, les autorités sanitaires helvétiques ne se risquent pas à rendre le port du masque obligatoire. Se déjuger sur un point où l'on a été aussi catégorique serait particulièrement douloureux. D'autant plus qu'il y a moins de probabilités d'attraper le virus aujourd'hui qu'en début mars, lorsqu'il se répandait à grande vitesse.

Le masque, un oreiller de paresse?

L'argument est de dire que si tout le monde porte la masque, les gens oublieront de garder la distance ou de se laver les mains. Comme disait l'autre, le masque peut devenir «un oreiller de paresse»... Son port est donc «recommandé» dans les transports publics. «Recommandé», c'est le mot magique de la Confédération. Faites-le, c'est bien, mais si vous ne le faites pas, ça va aussi.

La critique est aisée

Voilà que se pose la question de la cohabitation pacifique entre ceux qui le portent et ceux qui n'en veulent pas. Comment concilier le farceur Arlequin et le vieux Pantalon pour qu'ils n'en viennent pas aux mains? Mais, comme au théâtre, la critique est aisée et l'art est difficile. Sur la scène, la règle est finalement que le ridicule ne tue pas. Du moins aime-t-on à le croire, sinon on va tous mourir.

Eric Felley