La présidente du Conseil national, Isabelle Moret (PLR/VD), a ouvert ce lundi la session d'été des Chambres fédérales sur le coup des 14 h 30. Une nouvelle fois, les parlementaires se réunissent dans le cadre un peu austère des halles de Bernexpo près du stade du Wankdorf. «La vie reprend progressivement son cours, a-t-elle déclaré en préambule. Étape par étape, nous retrouvons des espaces de liberté et une partie de notre vie d'avant, et je m'en réjouis.»

Ne restez plus chez vous!

Si elle a rappelé la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières et les distances, elle constate: «Le virus ne circule presque plus dans notre pays. Toutefois, certains craignent de sortir de chez eux à force d'avoir tellement entendu la consigne «Restez chez vous». Je souhaite envoyer un message de confiance en l'avenir, en la nécessité d'un retour progressif à la vie d'avant. »

Rentrer chez nous au Palais fédéral

Pour les parlementaires, l'objectif est de retrouver le cadre plus chaleureux de la ville de Berne. Les bureaux des deux conseils développent un plan Pandémie: «Afin qu'après cette session, dès la fin juin, nous puissions rentrer chez nous, au Palais fédéral.»

Selon elle, le Parlement doit dorénavant gérer «la crise économique et sociale qui nous touche de plein fouet et traiter enfin d'autres sujets que celui du coronavirus. La pandémie n'a pas fait s'envoler les enjeux essentiels pour notre pays, que ce soient les retraites, la rente-pont pour les chômeurs âgés, nos relations avec l'Europe, la compétitivité de nos entreprises et bien entendu la crise climatique.»

E.F.