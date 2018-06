La semaine dernière, nous lancions un appel à témoin pour retrouver le propriétaire d’un drone. L’objet avait été ramassé par un lecteur du «Matin», sur les flancs du glacier des Diablerets.

Et ça a marché! Un courriel nous est parvenu de… Suède. L’homme en orange, c’est lui, Anton «Squeezer» Andersson. Mais comment ce suédois s’est-il retrouvé à sauter d’une falaise au glacier des Diablerets et à perdre son drone?

Une publication partagée par A n t o n S q u e e z e r (@squeeezeer) le 14 Mai 2018 à 8 :54 PDT

Ce sport, il le pratique depuis près de trois ans. Au point, que c’est quasiment devenu son métier. Avec le réalisateur britannique, Brandon Bailey, ils tournent un documentaire prévu pour le début de l’année prochaine: «Volatus». «Nous voulons montrer combien il est important de vivre sa vie avec pleins d’objectifs, peu importe qu’ils soient différents ou fous. Nous pensons que le monde serait mieux, si tout le monde poursuivait ses rêves.»

Et c’est dans le cadre de ce documentaire, que les deux compères se sont retrouvés au bord de la falaise. L’un prêt à sauter, et l’autre aux commandes du drone.

Et soudain, c’est le drame

«Nous essayions de filmer mon saut d’une manière particulière, et à la dernière prise, suite à une mauvaise manipulation, le drone s’est crashé contre la falaise.»

Impossible de retrouver le drone. Ils demandent à des skieurs s’ils l’ont vu et espèrent l’appercevoir depuis le téléphérique. Mais, il vient de neiger sur le glacier vaudois, «il a dû s’enfoncer dans la neige fraîche et le risque d’avalanche était élevé». La déception est grande, ces images devaient être le point d’orgue de leur film.

Les mois passent et la neige fond. «Je suis revenu plusieurs fois en Suisse et au glacier des Diablerets, à chaque fois je pensais à ce drone qu’on ne retrouverait jamais.» Jusqu’à la semaine dernière, un ami lui fait suivre le lien vers notre appel à témoin. Anton et Brandon peuvent enfin récupérer ces images manquantes. «Je suis aussi content que le drone ne traîne pas dans la nature, j’essaie vraiment de faire attention et laisser les endroits propres.»

Une belle histoire

«Nous aimerions encore remercier la personne qui l’a retrouvé, c’est sûr que lors des projections, nous aurons une belle histoire à raconter.»

Mais au fait Anton, pourquoi se lancer depuis le glacier des Diablerets? «J’aime cette sensation de voler. Bien sûr des risques existent, mais comparés à la sensation, ça vaut la peine. Le glacier des Diablerets, c’est comme une deuxième maison pour moi. En Suisse, la nature et les montagnes sont incroyables. Sans oublier, la raclette et la fondue!» (Le Matin)