Les habitués du zoo de Zurich ont de quoi se réjouir. Depuis ce mercredi midi, ils ont l'occasion déambuler dans le tout nouvel enclos dévolu à l'Australie. Et au milieu d'une faune composée de kangourous, d'émeus et autres varans, ils peuvent admirer les stars de l'établissement: deux koalas mâles, Mikey et Milo, arrivés en février dernier en Suisse.

Ce n'est pas rien. C'est même une première en Suisse. Jamais un zoo n'avait accueilli un tel animal. Une venue qui a été soigneusement préparée puisque les responsables et soigneurs de l'enclos ont passé plusieurs semaines en Australie pour se familiariser avec les soins à donner à leurs pensionnaires, en particulier aux charmantx marsupiaux.

A noter que le Pavillon de l'Australie a été construit à la place de l'ancienne maison de l'Afrique. Le secteur a été entièrement transformé avec des sentiers et des postes d'observation pour les visiteurs. Une volière abrite également des loris et loriquets à tête bleue. D'une superficie de 5500m2, le nouvel espace a coûté 9,9 millions de francs, financés par des dons.

(nxp)