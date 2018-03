D’aucuns croient encore à une blague, et pourtant! Les organisateurs de la troisième course à pied la plus fréquentée de Suisse ont pris la décision de modifier, notamment, le parcours des 20 km de Lausanne afin de rallonger sa distance de 500 mètres. En effet, pour sa 37e édition, le 29 avril prochain, le départ du parcours sera déplacé et les participants devront désormais fouler en plus le bitume des rues de la Tour et de l’Ale.

«Le tracé actuel avait été conçu en 2007 et mesuré alors par le cadastre de la Ville, détaille le secrétaire général des 20 KM de Lausanne, Gaël Lasserre. Mais il l’avait fait en prenant comme référence le centre de la route. Or, de nos jours, les parcours sont mesurés en prenant la trajectoire idéale, c’est-à-dire «à la corde». Pour l’édition 2017, Swiss Athletics a été mandatée afin d’effectuer un mesurage officiel du parcours des 20 km. Cela nous a permis de connaître exactement l’écart, de 500 mètres.»

Mais pourquoi avoir attendu 2018 pour changer ce qui était connu depuis plusieurs années? Gaël Lasserre explique, au nom également du Service des sports de la capitale vaudoise, que le parcours des 20 km n’est pas une distance officielle, contrairement à celle des 10 km ou du semi-marathon. «Elle ne décerne aucun titre et donc, il n’y avait aucune obligation de la faire mesurer officiellement par des instances agréées, comme Swiss Athletics par exemple.» À la différence de certaines distances, comme les 10 km ou le semi-marathon (21,097 km), qui, elles, sont officielles au niveau des championnats nationaux et internationaux. C’est pourquoi le parcours des 10 km de Lausanne est, lui, bien certifié depuis plusieurs années.

«500 m de plus ou de moins, qu’est-ce que ça change?» s’étonne une participante régulière aux courses populaires, tout en constatant que de nombreux coureurs aguerris vont être déçus de ne plus pouvoir comparer leurs temps à celui des éditions précédentes.

Une gêne dont le secrétaire général des 20 KM de Lausanne dit être conscient. (Le Matin)