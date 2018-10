L'entrepreneur autrichien Peter Schröcksnadel injecte 12 millions de francs dans la société de Saas-Fee. A la faveur d'une modification de capital acceptée par les actionnaires, le groupe de l'entrepreneur autrichien devient le principal actionnaire des remontées mécaniques, a communiqué lundi l'entreprise de remontées mécaniques.

Le capital de la société a dans un premier temps été divisé par deux, passant de 28,4 à 14,2 millions de francs par une réduction de moitié de la valeur nominale des actions. Puis il a été augmenté de 6,2 millions de francs, montant totalement souscrit par le groupe autrichien.

Unanimité

L'opération sur le capital qui a permis l'arrivée de l'investisseur autrichien a été acceptée à l'unanimité, a précisé à Keystone-ATS Simon Buman, membre du conseil d'administration. Les actionnaires ont aussi accepté la dissolution de réserves pour couvrir la perte cumulée de 8,2 millions de francs au 31 juillet et procéder à des amortissements urgents.

Désormais de 20,4 millions de francs, le capital est détenu à 29,4% par le groupe Schröcksnadel, 22,7% par l'investisseur américain Edmond Offermann, 21,5% par les pouvoirs publics locaux et le solde par les petits actionnaires. Le nouvel actionnaire injecte aussi 6 millions de francs sous forme de prêt pour garantir des investissements futurs.

L'investisseur américain Edmond Offermann entend conserver ses actions dans un premier temps. En avril, l'assemblée générale avait refusé une opération similaire sur le capital qui aurait permis à celui qui était alors le principal actionnaire de devenir majoritaire. Mais à terme, il est prévu que le groupe autrichien reprenne le paquet d'actions de l'Américain pour détenir plus de 50% du capital.

Position publique raffermie

Les pouvoirs publics n'entendent pas pour autant perdre de leur influence. L'assemblée a accepté à l'unanimité une modification statutaire qui garantit à la commune et à la bourgeoisie deux sièges sur cinq au conseil d'administration pour autant que leur part ne soit pas inférieure à 15% du capital. Le nouveau conseil d'administration sera ainsi composé de Peter Schröcksnadel, de son fils Markus, d'Edmond Offermann et des représentants des pouvoirs publics Simon Buman et Oscar Supersaxo.

L'arrivée du nouvel actionnaire est perçue de manière plutôt positive. De l'avis de la commune, le groupe Schröcksnadel comprend les problèmes et les besoins de la station et les respecte. L'entreprise autrichienne gère déjà une dizaine de domaines skiables alpins, ce qui est vu comme un atout.

Le groupe autrichien voit son engagement à Saas-Fee sur le long terme, a déclaré dans une interview au Walliser Bote Markus Schröcksnadel. Mais il n'a pas caché que «nous sommes des entrepreneurs et voulons gagner de l'argent». La priorité du nouvel investisseur sera l'extension de l'enneigement mécanique. «Il y a un besoin d'agir dans ce domaine», selon Markus Schröcksnadel. (ats/nxp)