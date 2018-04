Mais qu’est-ce que c’est que ce truc? Les CFF ont lancé l’enquête mercredi sur Facebook: «Objet inconnu: nous avons besoin de votre aide!» Le machin en question, est-il précisé, fait partie des quelque 2500 pièces du quotidien ferroviaire stockées chez CFF Historic, la fondation pour le patrimoine historique des CFF, basée en Argovie.

Quel est le nom exact de cet objet? De quand date-t-il? À quoi servait-il? Est-il demandé. CFF Historic explique habituellement s’appuyer sur ses archives, sa bibliothèque, mais aussi sur la collaboration de spécialistes, en interne comme en externe, pour résoudre ce genre de casse-tête. Mais là, chou blanc. Voici les éléments à disposition pour percer l’énigme. Le bidule a une signature: il répondrait au doux nom de «Ob_00777». Il s’agit d’une sorte d’épais disque en acier d’une vingtaine de centimètres de diamètre pour 8,5 cm de large. On distingue un gros levier, un socle ou, parmi quelques chiffres usés, le dessin d’une ancre. Sur Facebook, certains y sont allés de leur théorie. Ce serait «une pièce issue d’un bateau de l’ancienne flotte CFF qui naviguait sur le lac de Constance». Non: «un distributeur de billets». À moins qu’il ne s’agisse d’un «inverseur à vapeur»…

Rendez-vous mercredi

Arrêtons le suspense. La demande d’identification de l’«objet inconnu» a également été communiquée à l’interne de l’entreprise et «une quinzaine d’employés ont assez rapidement participé à la résolution du mystère», nous indique le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt. Qui renvoie à CFF Historic pour plus de détails. Responsable des collections, Susanne Hofacker explique qu’un atelier est prévu mercredi prochain avec des pros et des passionnés pour évaluer les réponses reçues et déterminer avec précision le nom de l’objet, sa fonction, l’époque à laquelle il a été fabriqué, etc. «Mais on peut déjà dire que c’est très probablement un distributeur de tickets pour des consignes de bagages», indique-t-elle.

Susanne Hofacker ajoute que c’est la première fois qu’un tel appel aux connaissances du grand public est lancé. En mêlant nostalgie, passion pour les chemins de fer et goût pour les énigmes, CFF Historic vient peut-être d’inventer une jolie manière d’engendrer de sympathiques buzz sur les réseaux sociaux. Mais il n’a pas encore été décidé si ce filon des anciens objets non volant non identifiés va être exploité. (Le Matin)