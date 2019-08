Le train séduit toujours plus de voyageurs. Les chemins de fer suisses (CFF) et autrichiens (ÖBB) souhaitent donc étendre leur offre de jour comme de nuit.

L'EuroCity circulant entre Zurich, Bregenz et Munich sera la première liaison à être renforcée, indiquent lundi les CFF dans un communiqué. À partir de décembre 2020, il y aura six trains supplémentaires par jour et par direction.

Pour le trafic de nuit, les deux entreprises envisagent de renforcer plusieurs liaisons existantes, notamment entre Zurich, Bâle, Berlin et Hambourg. Les trains de nuit sur cette ligne ont atteint leurs limites de capacités, précisent les CFF.

Entre Zurich et Prague, des voitures-couchettes pourraient être ajoutées aux actuelles voitures-lits. Les deux partenaires ambitionnent par ailleurs d'intégrer d'autres villes européennes au réseau de nuit et de les relier à la Suisse.

À l'échelle européenne, Zurich est déjà le deuxième hub le plus important en matière de trains de nuit. Des liaisons y sont proposées pour Hambourg, Berlin, Vienne, Graz, Budapest, Prague et Zagreb. Seule Vienne offre plus de connexions nocturnes. (ats/nxp)