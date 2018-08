Le manque de main d'oeuvre a poussé les CFF à innover dans sa recherche de candidats potentiels. Du 5 au 30 septembre, la société ouvrira un café provisoire à la gare principale de Zurich pour présenter au grand public ses 150 métiers. Dans ce «Café des professions», les CFF serviront des boissons chaudes, recevront des CV et donneront des conseils pour les postulations, rapporte «20 Minuten». Les visiteurs recevront ainsi un aperçu des différents emplois mais pourront aussi se mettre dans la peau d'un conducteur de train et voyager à travers la Suisse grâce à des lunettes de réalité virtuelle et ainsi traverser virtuellement le Gothard en tant que passager.

Selon des études réalisées en Suisse, environ un demi-million de travailleurs disparaîtront dans les dix prochaines années. De plus, les CFF sont confrontés à des vagues importantes de départs à la retraite. «Le marché du travail est très compétitif. C'est pourquoi les CFF innovent pour attirer leurs futurs collaborateurs et se positionner comme un employeur attractif», peut-on lire sur leur site web.

Chaque semaine sera consacrée à une thématique

Pour les CFF, le contact humain est primordial dans le recrutement: «Même à l'ère de la numérisation, le contact personnel ne peut être remplacé», explique Reto Schärli, porte-parole des CFF à «20 Minuten». Bien qu'il n'y ait pas d'entretien d'embauche sur place, les candidatures déposées au café provisoire seront traitées de la même manière que les candidatures déposés en ligne sur le portail emploi, assurent les CFF.

La première semaine sera consacrée aux professions ferroviaires, la deuxième, à l'équilibre entre le travail et la vie professionnelle au sein des CFF, la troisième, à l'informatique et aux métiers du numérique et la quatrième à la marque CFF. Si ce point de contact mis en place à Zurich se révèle comme un succès, les CFF le déploieront dans d'autres gares.

(Le Matin)