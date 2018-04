Plus de 30 chantiers d'envergure seront ouverts un peu partout en Suisse, ont annoncé ce mardi les CFF. Les travaux permettront de renouveler 55 km de voies ferrées et de remplacer 92'000 traverses et 130'000 tonnes de ballast.

Le plus important chantier sera ouvert entre Lausanne et Puidoux, sur la ligne Lausanne-Berne. Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu du 7 juillet au 26 août. Un tunnel sera assaini, de nouveaux drainages seront réalisés et la voie ferrée ainsi que douze aiguillages seront renouvelés sur ce tronçon.

Gares adaptées aux handicapés

Les gares de Pully-Nord (VD), La Conversion (VD) et Grandvaux (VD) seront adaptées aux dispositions de la loi sur l'égalité pour les handicapés. Les voyageurs pourront ainsi à l'avenir accéder aux trains sans obstacle.

Un service de bus sera mis en place. Pour le trafic grandes lignes, les voyageurs pourront passer par Yverdon-les-Bains (VD) et Bienne (BE), avec un rallongement de la durée du trajet qui pourra atteindre jusqu'à 25 minutes. Les trains de marchandises seront aussi déviés.

Toujours en Suisse romande, trois interruptions du trafic sont prévues sur le réseau régional pour des travaux d'entretien. Il s'agit des tronçons Fribourg-Grolley (FR) (du 7 juillet au 19 août), Delémont-Delle (F) (du 6 juillet au 20 août) et Le Day (VD) - Le Pont (VD) (du 7 juillet au 2 août). (ats/nxp)