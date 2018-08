Des espaces modernes et lumineux, une offre culinaire renouvelée: les CFF ont présenté mardi à Zurich les nouveaux wagons-restaurants qui équiperont à l'avenir les trains à deux étages des grandes lignes. Ces voitures peuvent accueillir une trentaine de personnes.

Les nouveaux trains duplex FV-Dosto mis en service régulier le 9 décembre prochain sont équipés de voitures-restaurants nouvelle formule, indique la compagnie ferroviaire. Les autres trains des grandes lignes en seront progressivement équipés à partir de l'entrée en vigueur de l'horaire 2019. Les voyageurs de la ligne IC1 Genève - St-Gall seront les premiers à en bénéficier.

Il y a un an, les CFF avaient annoncé l'augmentation de la flotte de voitures-restaurants de 107 à 159 unités d'ici à 2021. Avec la mise en service des nouveaux trains Intercity à deux étages IC 200 et des nouveaux trains inclinables Giruno chaque InterCity et chaque EuroCity disposera bientôt d'un wagon-restaurant.

Depuis avril dernier, la filiale de restauration ferroviaire Elvetino propose en outre une nouvelle offre culinaire, alliant spécialités suisses et cuisine thaï. La carte du petit-déjeûner a également été revisitée. Les voyageurs disposent en outre d'une offre à l'emporter. Par ailleurs, le service à la place en première classe est très demandé aux heures de repas, indiquent les CFF. (ats/nxp)