La décision de l'Office fédéral des transports (OFT) de partager l'exploitation du trafic ferroviaire grandes lignes entre les CFF et le BLS devrait occasionner des hausses de prix et une baisse de la qualité de l'offre. Les CFF s'inquiètent pour la clientèle. «Au premier coup d'oeil, ce qui peut apparaître comme une légère modification est en réalité le changement d'un système qui ne reviendra plus en arrière», s'alarme vendredi l'ex-régie dans un communiqué.

Ce nouveau partage entraînera une augmentation des prix des billets et une détérioration de l'offre du trafic ferroviaire, note-t-elle. Pour les CFF, «une vue d'ensemble des risques, des potentiels et des effets secondaires est aujourd'hui nécessaire et même urgente».

Deux concessions pour les BLS

L'OFT a mis en consultation jusqu'au 23 mai prochain ses projets d'octroi de concessions pour le trafic grandes lignes. La décision finale devrait tomber à la mi-juin. Les CFF devraient obtenir la majeure partie des concessions pour une période de dix ans dès fin 2019.

Celle-ci couvrira l'ensemble du réseau Intercity et en grande partie le réseau de base. Les concessions pour les lignes Berne-Bienne et Berne-Berthoud-Olten devraient être octroyées à BLS. (ats/nxp)