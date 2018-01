La Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) rejette l'initiative «No Billag».

Les médias qui ont un mandat de service public relaient les voix des minorités et donnent la parole aux plus faibles. La démocratie a besoin d'un canal d'information qui reflète la diversité des opinions et des régions.

«Une telle offre est indispensable pour que les Suisses puissent se faire une image objective de leur pays», écrit la FEPS dans son communiqué publié mercredi. La FEPS rejette toutes les initiatives qui cherchent à couper la parole aux minorités et aux groupes les plus faibles.

Si on laisse jouer les seules forces du marché, si la radio et la télévision ne sont plus soutenues de façon solidaire, ces minorités n'auront plus de voix. «Si »No Billag« passe, l'Eglise perdra une voix qui compte», selon le président de la fédération Gottfried Locher. Le peuple doit se prononcer sur cette initiative émanant de l'Union suisse des arts et métiers (usam) le 4 mars. (ats/nxp)