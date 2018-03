Dans un contexte chaotique, après deux éditions qui ont cumulé plus de 9 millions de francs de déficit, l’ampleur du non au projet de raccourcir à une semaine les Fêtes de Genève a «étonné» l’exécutif de la Ville. Hier, les citoyens ont rejeté à 54,5% le texte des initiants. Il aurait condamné à mort la manifestation, selon beaucoup. Dans le même temps, le contre-projet des autorités a été accepté à 54,6%. Il prévoit des festivités sur 11 jours.

«Le signal est clair, estime le conseiller administratif Guillaume Barazzone. Les gens veulent des Fêtes, mais plus conviviales, avec moins de nuisances.» Surtout, ajoute-t-il, le contre-projet entérine un principe: la Ville ne subventionnera pas la manifestation.

Jean Barth, le citoyen auteur de l’initiative, se dit déçu tout en évoquant une semi-victoire: «Certaines demandes de notre texte, comme le recours à des acteurs locaux, figurent dans le contre-projet». Seul parti en faveur de Fêtes raccourcies, Ensemble à Gauche estime que ce résultat ne doit pas empêcher une réflexion de fond: «La manifestation doit se réinventer», selon l’élu municipal Tobias Schnebli. Une analyse qui fait l’unanimité dans les partis. «Aux organisateurs, soit Genève Tourisme et le Canton, de prendre leurs responsabilités et de développer un projet pour les touristes et la population locale», estime le PDC Alain de Kalbermatten.

Comment? Des états généraux du tourisme, ce printemps, devront répondre à cette question. Pour le PLR Simon Brandt, la situation reste incertaine: «Les Fêtes ne sont pas mortes, mais on ne sait pas comment les faire vivre.» (Le Matin)