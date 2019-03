Camille Rebetez vient du théâtre, Pitch Comment de la peinture. C’est en regardant ensemble le match Suisse - France du Mondial 2006 que les deux auteurs se sont trouvé des affinités dans le style «brèves de comptoir». Une complicité qui s’est concrétisée par un spectacle, puis une BD collective initiée par le journaliste et scénariste Georges Pop. C’est avec des strips en trois cases que le duo s’est fait un nom. Mais très vite, l’idée d’une saga a été ressortie d’un tiroir, si bien qu'au final, en 2012 à Antibes (F), une petite éditrice a publié l’univers pluvieux de Lulu, jeune prolo paumé, Chiara, fille de l’immigration, et Joe, fils de patron horloger.

Porter à l'écran la BD «Les Indociles», saga jurassienne en cinq épisodes, c'est l'ambitieux projet concocté par la RTS. À Porrentruy et à Delémont, le scénariste et le dessinateur touchent du bois. Et mettent la main à la pâte.

«C'est Camille qui bosse à fond sur le projet», remarque aimablement Pitch Comment. Forcément: au début du processus, il s'agit de se mettre en mode caméra, avec davantage d'histoire annexes.

De la BD à la TV, «il ne s'agit pas de faire un copier-coller», comme l'indique Patrick Suhner, producteur éditorial à l'unité fiction de la RTS.

Aux Franches-Montagnes

Si le travail d'écriture porte ses fruits, le tournage se déroulera aux Franches-Montagnes, où les personnages évoluent dans la BD. La particularité de la série, c'est de voir des copains d’école prendre de l’âge et du ventre. Et d'avoir des enfants.

Nés avant les plébiscites jurassiens, les héros avaient 17 ans dans le premier tome. Puis 25, 35, 45 ans… Ils ont grandi par décennies, ont goûté à la drogue et à l'utopie, mais leurs rêves d'adolescents soixante-huitards dégringolent en désillusions.

C'est un défi

«S'engager, s'impliquer en 2019, est-ce pareil qu'en 1970? Cette interrogation nous intéresse», souffle Patrick Suhner. Du point de vue de la réalisatrice, des personnages qui changent d'époque, c'est un sacré défi.

Dans cette chronique qui couvre un demi-siècle de vie dans la périphérie, les paysages de la BD ne sont pas calqués sur la réalité: le lecteur qui croit reconnaître une église ou une ferme se trompe: tout est imaginaire. À la TV, la réalité rattraperait la fiction.

Cinq tomes

Les cinq tomes de la série ont séduit une productrice de Box Productions, une société basée à Lausanne, en quête d'une histoire suisse après avoir produit «Home» de la cinéaste Ursula Meier.

Un premier synopsis a été déposé le 8 mars dernier et il s'agit maintenant de découper six épisodes et de décrire les personnages, avant de s'attaquer aux dialogues avec la scénariste Joanne Giger et la réalisatrice Delphine Lehericey.

Deux ou trois

«Ecrire le scénario, ça prend du temps, en deux ou trois phases», prévient Patrick Suhner.

Adapter une BD, est-ce plus facile qu'avec un roman? «L'avantage, c'est d'avoir d'emblée l'aspect graphique en tête. Mais un film ou une BD, ça se découpe différemment», conclut Patrick Suhner. (Le Matin)