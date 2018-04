Le remaniement du secteur du Meilleret pourra se faire cet été. Imaginé depuis des années, le projet de remplacer le télésiège par une télécabine a subi un sérieux coup d’accélérateur lorsque les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2020, basés à Lausanne, ont confié l’organisation de compétitions de ski à la station des Diablerets.

Ce coup de stress a induit quelques «négligences et manquements» dans la conduite des discussions avec les personnes opposées à ces aménagements, écrivaient hier la commune d’Ormont-Dessus et la société Télé Villars-Gryon-Diablerets (TVGD). «J’ai contacté une vingtaine de propriétaires directement impactés, mais je n’ai pas pensé aux voisins», avoue Pierre Besson, directeur de TVGD. Un mea culpa d’autant plus facile à faire que le dernier contradicteur a retiré son opposition la semaine passée, après une conciliation réussie. Celui-ci était mécontent de l’impact visuel d’un pylône de la future télécabine. Propriétaire du Restaurant Les Vioz, situé sur les pistes, il a opté pour la vente de son établissement. «L’accord satisfait tout le monde, se réjouit Pierre Besson. En trois semaines, une expertise a permis de valoriser le bien et des investisseurs ont été trouvés.» Le restaurant appartient désormais à une société, nouvellement fondée, où TVGD, la commune et un privé sont parties prenantes. Quant au tenancier, il reste en place et son bail court jusqu’en 2019.

Les autorisations devraient arriver rapidement, ce qui permettra aux travaux de commencer «dès la fonte des neiges». Il faut dire que le temps presse: il reste un peu moins de deux ans avant la tenue des JOJ. Mais la station des Diablerets a déjà l’échéance de janvier 2019 dans le viseur. «La piste doit avoir accueilli une compétition d’envergure pour qu’elle soit homologuée pour les JOJ. Pour nous, ce sera donc une manche de Coupe d’Europe», note Pierre Besson. Qui reconnaît qu’il y aura «beaucoup de choses à faire en six mois». Un chantier «gros, mais pas exceptionnel» qui devra aussi tenir compte de multiples contraintes, comme celles liées à la protection de la nature et de la faune. (Le Matin)