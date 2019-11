Les Jeunes PLR suisses veulent harmoniser le départ à la retraite des hommes et des femmes. Ils ont lancé mardi une initiative populaire pour relever progressivement l'âge de la retraite de tous à 66 ans, puis de le lier à l'espérance de vie.

Selon le texte de l'initiative «pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne» publié dans la Feuille fédérale, d'ici 2032, l'âge de la retraite des femmes sera ajusté à celui des hommes et sera relevé par tranches de deux mois jusqu'à 66 ans. Dès 2032, l'âge de la retraite sera lié à l?évolution de l'espérance de vie en appliquant un facteur de 0,8 pour calculer l'augmentation. Les Jeunes PLR ont jusqu'au 5 mai 2021 pour récolter les 100'000 signatures nécessaires.

Ces solutions ne sont pas radicales, elles sont raisonnables et sont similaires à ce qui se fait dans certains pays européens, a expliqué le vice-président des Jeunes PLR Nicolas Jutzet devant la presse à Berne. L'initiative s'inspire notamment des Pays-Bas. Il faut un effort collectif pour financer l'AVS et la sauver à long terme.

Une femme est capable de travailler aussi longtemps qu'un homme, a affirmé le Neuchâtelois. L'égalité doit être générale. Concernant le chômage des plus de 50 ans, les Jeunes PLR exigent du Parlement un paquet de mesures lors de la mise en oeuvre de leur initiative. Des solutions devront aussi être trouvées pour éviter de léser les travailleurs qui ont des métiers pénibles.

Retraités prévenus

Les personnes concernées seront informées sur la date de leur retraite cinq ans avant leur départ. Chacun pourra planifier au mieux cette étape, a relevé M. Jutzet. Le relèvement de l'âge de la retraite serait appliqué quatre ans après l'acceptation de l'initiative.

Selon le tableau présenté par les Jeunes PLR, les hommes nés en 1961/1962 et les femmes nées en 1962/1963 seront les premiers touchés en allant à la retraite à respectivement 65 ans et 2 mois et à 64 ans et 4 mois. Les contemporains de 1966 seront les premiers à avoir une retraite harmonisée. Quant à ceux nés en 1976, ils ne pourront prétendre à la retraite qu'à 67 ans, soit en 2043.

Le comité d'initiative est composé d'une trentaine de membres du parti libéral-radical. Ils ont aussi le soutien de plusieurs parlementaires PLR, dont les conseillers nationaux Philippe Nantermod (VS), Christian Wasserfallen (BE), Christa Markwalder (BE), ou le conseiller aux Etats Andrea Caroni (AR).

Alors qu'ils avaient donné leur aval dans un premier temps, les partis de jeunes du PDC, PBD, des Vert'libéraux et de l'UDC ont retiré leur soutien à l'initiative des Jeunes PLR en septembre dernier. Ils leur reprochaient notamment de trop tirer la couverture à eux et se sentaient dépossédés du projet.

Projet du Conseil fédéral

La réforme de l'AVS est actuellement entre les mains du Parlement. Alain Berset lui a transmis son projet en août qui fait suite à la réforme prévoyance vieillesse 2020 rejetée par le peuple. Le chef du Département fédéral de l'intérieur propose notamment de faire passer l'âge de la retraite des femmes à 65 ans.

L'harmonisation progressive de l'âge des femmes avec celui des hommes devrait rapporter 10 milliards de francs. Le peuple y ayant déjà dit «non» deux fois, le gouvernement propose des compensations pour les femmes nées entre 1959 et 1967 si la réforme entre en vigueur en 2022 comme il le souhaite. (ats/nxp)