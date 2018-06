La convention, vise «à coordonner les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des Etats partenaires» et «à éviter aux ressortissants de l'un ou de l'autre des Etats d'être désavantagés ou du subir des discriminations», indique le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué diffusé vendredi. Elle a été signée par l'ambassadeur Jean-Hubert Lebet et le ministre kosovar des affaires sociales Skender Reçica.

Le Kosovo est seul Etat de l'ex-Yougoslavie avec lequel il n'existait plus d'accord sur la sécurité sociale depuis le 1er avril 2010. En décembre 2009, le Conseil fédéral avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort.

Assistance mutuelle

Dans la foulée, l'Office fédéral des assurances sociales avait refusé le versement de nouvelles rentes AVS et AI. Après quelques rebondissements, le Tribunal fédéral lui avait finalement donné raison. Les Kosovars qui rentraient dans leur pays ne pouvaient plus prétendre au versement de rentes. Ils n'avaient droit qu'au remboursement de leurs cotisations. Les anciennes rentes, versées avant avril 2010, n'étaient cependant pas concernées.

Entretemps, le Kosovo a considérablement développé sa législation sur la sécurité sociale et mis en place une structure appropriée, estime le gouvernement. Le nouvel accord garantit une large égalité de traitement des assurés et permettra à nouveau de payer les pensions aux ressortissants du Kosovo à l'étranger. Il comporte une clause d'assistance mutuelle pour lutter contre les abus. La convention entrera en vigueur dès qu'elle aura été ratifiée par les parlements suisse et kosovar. (ats/nxp)