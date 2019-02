Les couples font plus facilement des enfants en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Et tandis qu'un ménage sur trois est propriétaire de son logement, un sur deux vit dans une maison individuelle.

Si l’on compare les types de ménage selon les régions linguistiques, la part des couples sans enfant est la plus élevée en Suisse alémanique (46%), indique l'Office fédéral des statistiques dans un communiqué jeudi. Celle des couples avec enfants est la plus importante en Suisse romande (48%) et la Suisse italienne présente la plus forte proportion de ménages monoparentaux (14%).

Environ 1,4 million de ménages privés occupent leur logement en tant que propriétaires en 2017. Une fois sur deux, ce logement était une maison individuelle. Près de 2,2 millions de ménages louent le logement. Les cantons urbains de Bâle-Ville (84%) et de Genève (78%) présentent les parts les plus élevées de logements en location, les cantons du Valais (39%) et du Jura (42%) les parts les plus faibles.

Loyer moyen de 1329 francs par mois

Le loyer mensuel moyen était de 1329 francs en 2017. Six ménages de locataires sur dix versaient chaque mois entre 1000 et 1999 francs de loyer. Trois ménages sur dix payaient un loyer mensuel inférieur à 1000 francs.

Les niveaux de loyers les plus élevés se trouvent dans les cantons de Zoug, Zurich et Schwyz. Vaud et Genève sont aussi au-dessus de la moyenne suisse tandis que Berne, le Valais et Fribourg sont au-dessous. Les cantons les plus avantageux sont le Jura, Neuchâtel et Glaris.

Si l’on s’intéresse à qui appartiennent les logements mis en location, près de la moitié (47%) de ces logements étaient la propriété de particuliers en 2018.

Nombreux propriétaires au Tessin

Au Tessin, environ deux tiers des logements mis en location appartenaient à des particuliers, soit une part nettement plus élevée que dans les autres grandes régions. Cette part n’atteignait que deux cinquièmes dans la Région lémanique.

En Suisse, l’anglais est la langue non nationale la plus souvent citée comme langue principale (5,4%). Cette part s’est un peu accrue depuis 2010, où elle se situait à 4,1%. L’allemand ou sa variante alémanique reste la langue principale pour les deux tiers de la population suisse (62%), le français l’est pour environ un quart de celle-ci (23%), l’italien pour un douzième (8%) et le romanche pour 0,5%. (ats/nxp)