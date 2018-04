Au rayon légumes, les Suisses mangent de préférence des carottes: quelque 8 kg par habitant en une année, pour un total de 66'629 kg. Avec 6,6 kg en moyenne, les tomates se placent sur la deuxième marche du podium.

Mais si l'on comptait les tomates cherry (2,9 kg), le groupe des tomates prendrait la tête du classement, selon les statistiques du rapport annuel 2017 sur les légumes. Celui-ci a été publié vendredi par la centrale suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales.

La 3e marche du podium est occupée par les poivrons (4,4 kg) et la 4e par la salade eisberg (3,84 kg). Les saveurs se font plus exotiques au 5e rang, avec les pastèques (3,81 kg). Au 6e rang figurent les concombres (3,64) et au 7e les melons (3,48 kg). (ats/nxp)