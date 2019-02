Selon une projection de l'institut gfs.bern, les Suisses ont rejeté l'initiative populaire des Jeunes Verts contre le mitage du territoire à 64%. Les initiants refusent de parler d'une campagne manquée, les opposants critiquent leur impatience.

Les résultats définitifs vont tous dans le même sens. Aucun canton n'a jusqu'ici soutenu le texte. Le Valais, Haut-Valais en tête, a été le plus virulent avec 78,7% de «non». Les Vaudois refusent le texte à 62,9%, les Jurassiens à 61,6%. A Neuchâtel, le refus se limite à 53,8%. A Genève, le «non» l'emporte par 52,68% après dépouillement de 95% des voix. Le Jura rejette également le texte à 61,6%.

Clivage ville-campagne?

Un clivage grandes villes campagne se dessine. Les communes de Lausanne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ont soutenu l'initiative.

Outre-Sarine, le rejet le plus massif vient d'Obwald (75,8%) de Nidwald (75,7%) et de Schwyz (73,8%). Les plus mesurés sont les Schaffhousois avec 59,4% de «non».

Pas de surprise

Ce résultat n'est pas une surprise. D'abord favorables au texte, les sondages ont tourné à son désavantage au fil de la campagne. Les opposants ont convaincu que la révision de la loi sur l'aménagement du territoire votée en 2013 suffisait pour contrer le mitage et qu'il ne fallait pas entraver une mise en oeuvre compliquée. Ils ont aussi agité le spectre d'une hausse des loyers.

La gauche et des associations environnementales ont argué en vain qu'il était urgent de protéger les terres agricoles et d'en finir avec l'étalement urbain. Seule une minorité de votants a cru qu'un gel des terrains à bâtir couplé à l'encouragement de quartiers durables en agglomération améliorerait la qualité de vie.

Le changement est en cours

La population a déjà montré sa sensibilité au problème de l'aménagement du territoire lors des précédents votes, a réagi à chaud dimanche sur les ondes de la RTS Jacqueline de Quattro. La conseillère d'Etat vaudoise a critiqué le manque de patience des initiants.

Le changement, il est en cours, a poursuivi Mme de Quattro, rappelant que la mise en oeuvre de la loi sur l'aménagement du territoire implique un travail de longue haleine. L'initiative était «trop extrême, trop radicale» et le peuple s'en est bien rendu compte, analyse le conseiller national Jacques Bourgeois, directeur de l'Union suisse des paysans (USP). Elle aurait figé le développement économique du pays.

«On ne peut pas faire un arrêt sur image», précise M. Bourgeois à Keystone-ATS. D'autant plus que la population est encore appelée à croître dans le futur. Par contre, il est clair que les Suisses veulent lutter contre le mitage du territoire pour maintenir la qualité de vie dans le pays, souligne le Fribourgeois. Les bases légales existent déjà, précise-t-il, ce qu'il attend désormais c'est qu'elles soient mises en oeuvre.

Le conseiller national PLR Christian Wasserfallen s'est lui réjoui du résultat du vote en tant que coprésident du comité contre l'initiative. Il est convaincu que les Jeunes Verts ont commis une erreur dans leur argumentation en ne prenant pas en compte que les réserves de terrain à bâtir se trouvent surtout en zones vertes. Une autre erreur est que le zonage aurait dû aussi être fait dans les régions périphériques.

Nourrir la discussion

Pour le coprésident des Jeunes Verts Kevin Morisod, il est trop tôt pour parler d'une «campagne manquée». L'initiative a permis de débattre largement sur l'aménagement du territoire, souligne-t-il.

L'initiative contre le mitage aura eu trop d'opposants pour s'imposer, regrette-t-il dans une interview à la RTS. Il y a eu une «large alliance contre cette initiative» qui n'était dotée que d'un petit budget de campagne. Et l'opposition a été d'autant plus active que l'initiative était le seul sujet de votation au niveau fédéral, ce qui a aussi permis de largement parler du sujet, selon M. Morisod.

Alors que les projections de début d'après-midi laissaient penser que l'initiative serait fermement rejetée, M. Morisod considère que ce résultat ne sera pas contre-productif pour la deuxième loi sur l'aménagement du territoire et la future initiative de Birdlife pour limiter l'expansion du bâti. «Notre texte a permis de maintenir le débat», estime-t-il. (ats/nxp)