Des milliers de personnes sont attendues à Berne samedi pour manifester en faveur du climat. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, mais aussi des ONG sont impliquées dans cet événement. Des discours et des chants sont prévus sur la Place fédérale, en plus d'une marche.

La manifestation nationale, intitulée «Cl!mat de changement», reçoit le soutien de près d'une centaine de groupes. Parmi ceux-ci figurent Greenpeace et le WWF sans oublier les syndicats comme l'Union syndicale suisse ou Unia.

Toutes les générations y seront représentées. Il n'y a pas que des jeunes mais aussi des personnes plus âgées, comme en témoigne le soutien des Aînées pour la protection du climat.

«Une politique climatique cohérente»

A trois semaines des élections fédérales, les manifestants revendiquent une politique climatique cohérente, la sortie du charbon, du pétrole et du gaz ainsi qu'une justice climatique. Ils se donnent rendez-vous à 13h30 sur la Schützenmatte avant de marcher jusqu'à la Place fédérale. La police bernoise annonce déjà des perturbations de trafic.

Les participants sont invités à se rendre à Berne à vélo ou en train. Avec l'action «I bike to move it», les organisateurs ont planifié plusieurs itinéraires cyclables depuis les quatre coins de la Suisse. Ils ont aussi prévu des trains spéciaux et des billets dégriffés CFF.

La manifestation nationale intervient alors que des marches du climat ont rassemblé des centaines de milliers de personnes dans le monde et en Suisse. Le mouvement mondial des grèves pour le climat a été initié il y a un an par l'activiste suédoise Greta Thunberg, âgée de 16 ans. (ats/nxp)