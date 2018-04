La consommation de poissons a diminué en Suisse, contrairement à la tendance à long terme. En 2017, chaque habitant en a mangé 8,6 kg, soit 3,4% de moins que l'année précédente. Des prix plus élevés expliquent la baisse de la demande.

Pour l'ensemble des poissons, les prix ont augmenté de 1,4%. Cela s'est en revanche répercuté positivement sur le chiffre d'affaires, peut-on lire dans le Bulletin du marché publié vendredi par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Dans le commerce de détail, il a augmenté de 0,7% par rapport à 2016 pour s'établir à 539,5 millions de francs.

Au niveau de la consommation, les deux produits les plus vendus, le saumon et les bâtonnets de poisson, accusent une baisse de respectivement 3,2% et 2,1%. Ce sont toutefois les truites qui enregistrent le plus fort recul (11,4%).

Le rapport souligne que la baisse des bâtonnets de poisson est due à la tendance des consommateurs à acheter plus de poissons surgelés cuisinés. Ce segment enregistre d'ailleurs une hausse des ventes de 14,5%.

Poissons étrangers

La majorité des produits à base de poisson vendus dans le commerce de détail provient de l'étranger. Seules 3,4% des ventes sont liées à des produits suisses, une part qui a diminué de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2016.

Les commerçants de détails se montrent cependant positifs pour l'avenir. Ils estiment que lorsque les prix seront stabilisés, les ventes devraient repartir à la hausse. (ats/nxp)