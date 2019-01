Selon un constat de Swissinfo, de plus en plus de Suisses ne font plus de ski. Ce sont surtout les 30-50 ans qui se détournent des plaisirs de la glisse. La faute à qui? À la mondialisation. Ces personnes ont vu que cela coûtait moins cher d'aller se dorer la pilule au soleil que de se geler les miches sur un télésiège. Chacun fait ce qu'il veut direz-vous. Oui, mais ces tueurs de tradition et de sport national pénalisent nos stations deux fois: 1) en n'y dépensant pas leur argent 2) leur lourd bilan carbone d'un voyage un avion contribue au réchauffement et donc à la fonte de la neige. Ils s'en foutent: ils n'aiment plus skier. Stations, faite un effort. Aménagez des plages à la montagne.

Michel Pralong

A9 en Valais: une pose de 10 ans

Le «10 year challenge» qui fait fureur sur les réseaux sociaux a inspiré cette déclinaison autour de l'avancement de l'autoroute A9 en direction du Haut-Valais. Ceci est une variante du« Jeu des 10 différences». Ouvrez l’œil et bonne chance !

Eric Felley

Les dés sont jetés

Un film basé sur jeu de société Monopoly va voir le jour et Kevin Hart («Jumanji 2») a signé pour en être la star, nous apprend «Variety». L'acteur devait présenter les Oscars en février avant que l'émergence de tweets homophobes postés en 2008 le pousse à renoncer. Il devrait donc enfin connaître la case «prison».

Laurent Flückiger

Chantage sur chanteuse

Mariah Carey victime de chantage : une assistante menace de dévoiler des vidéos "embarrassantes" https://t.co/f8AGVD14k4 pic.twitter.com/wOkT5PTcCz — Paris Match (@ParisMatch) 18 janvier 2019

L'info, c'est qu'il existerait des vidéos de Mariah Carey qui ne sont pas embarrassantes.

Michel Pralong

Strasbourde

Alors qu'un nouveau traité entre la France et l'Allemagne sera signé mardi, un eurodéputé souverainiste de Debout la France, Bernard Monot, accuse Emmanuel Macron de vouloir «livrer l’Alsace et la Lorraine à une puissance étrangère». C'est pile le moment où la chaîne américaine CNN a fait cette bourde: au cours d'un duplex depuis le Parlement européen, l'indication géographique mentionnait la présence de Strasbourg en Allemagne, comme l'a repéré un utilisateur de Reddit. C'est quand même beaucoup d'efforts de la part de nos voisins germains pour rassembler tous les bouffeurs de choucroute dans un seul pays.

Laurent Flückiger

Mariage bio, mariage zéro (déchet)

Ce vendredi s'ouvre à Lausanne le 20e Salon du mariage à Beaulieu. L'organisateur Philippe Mundler souligne la tendance dans «24 Heures»: «Depuis cinq ou six ans, toujours plus de jeunes couples se montrent soucieux de réduire autant que possible l'empreinte écologique de leur mariage». Du coup, les fleurs sont louées, le nombre d'invités réduits, le menu bio, les faire-part en papier recyclé... Et le voyage de noces, c'est à vélo autour de l'éolienne du jardin.

Eric Felley

Ils nous réchauffent le cœur

Ces gilets jeunes (sans gilet) sont loin des gilets jaunes. Pas de débordement, de casse, ni d'affrontement avec la police de la part de ces gymnasiens et apprentis qui manifestaient pour combattre le réchauffement climatique. Des ados qui ne se mettent pas les flics à dos, c'est bien.

Michel Pralong

(Le Matin)