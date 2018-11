Près de la moitié de la population suisse dispose d'un arrêt de transport en commun à moins de 250 mètres. Sur l'ensemble du territoire, la distance moyenne est de 360 mètres.

Huit personnes sur dix vivent à moins de 500 mètres du prochain arrêt. Ces pourcentages montrent la forte densité du réseau de transport public qui existe en Suisse, écrit jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Au niveau régional, les différences sont toutefois significatives, selon les chiffres de 2017. En effet, si 35% de la population des régions rurales et 37% de la population des régions intermédiaires habitent à 250 mètres au plus d’un arrêt de transports publics, cette part passe à 55% dans les régions urbaines.

Cette différence est plus grande si l’on considère uniquement les arrêts centraux à haute et moyenne cadence: dans les régions rurales, 1,5% de la population habite à un kilomètre au plus de ces catégories d’arrêts de transports publics, 3% dans les régions intermédiaires. Cette part est par contre de près de 50% dans les régions urbaines. (ats/nxp)