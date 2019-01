Tragique accident en Colombie. Deux touristes suisses ont en effet perdu la vie, noyés dans la mer du parc national de Tayrona. Le drame a été confirmé jeudi par le Département fédéral des affaires étrangères. L'ambassade de la Suisse à Bogota est en contact avec les autorités locales et le DFAE a informé les proches dans le cadre de la protection consulaire. Selon le journal 20 Minuten, les deux victimes sont originaires du Haut-Valais.

Selon un journal colombien El Tiempo, qui cite les garde-côtes, ils ont péri sur la plage de Playa Brava, un site non autorisé et connu pour ses vagues qui peuvent atteindre 5 à 6 mètres de haut. Les Suisses faisaient partie d'un groupe de 6 personnes.

Drogue?

Ils auraient décidé de se baigner malgré les interdictions. Selon le commandant des garde-côtes, les deux victimes étaient membres d'une excursion qui visitait cette zone du parc non autorisée. Selon le journal Semana, ils auraient engagé un guide non offciel pour économiser de l'argent. Celui-ci aurait indiqué en outre que le groupe était sous l'influence de la drogue et avait sous-estimé la force des vagues.

Trois d'entre eux étaient dans l'eau au moment de l'accident et ont été emportés par les vagues, selon le commandant des garde-côtes. Selon lui, le guide et d'autres personnes auraient essayé de leur porter secours mais n'ont pu sauver qu'un touriste. Les corps des deux victimes, Diego B. et Kim M., n'ont pu être récupérés que plusieurs heures plus tard en raison des conditions météorologiques, selon ses dires.

Dos turistas suizos se ahogaron en playa de Santa Marta ? https://t.co/gYchgWKpan pic.twitter.com/3mFQqN4T7d — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 16 janvier 2019

Mais selon un proche de l'une des victimes, qui témoigne dans 20 Minuten, ce ne serait pas vrai. Selon cette personne, c'est une amie et son copain qui ont réussi à sortir les corps de l'eau. Mais il était trop tard et le couple était mort. En outre, le guide aurait apporté son aide après l'accident et n'était pas sur place au moment du drame. Il n'aurait pas non plus prévenu les Suisses du danger que représentaient les vagues.

Julia Miranda Londoño, directrice des parcs nationaux colombiens, a regretté l'accident. Mais elle a jugé les touristes irresponsables car la baignade n'est pas autorisée dans cet endroit réputé dangereux. Elle a également cité l'usage de drogues.

(nxp)