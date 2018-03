La crainte du terrorisme continue d'influencer les choix des destinations de vacances des Suisses en 2018 (77%); mais moins qu'en 2017 (82%), selon le TCS. La Suisse reste le lieu de villégiature le plus apprécié des Helvètes.

Les visites de villes diminuent clairement au profit des voyages de découvertes, note lundi le TCS dans son deuxième baromètre du voyage. Ce transfert s'explique par le fait que les zones urbaines sont les principales cibles des terroristes.

Suisse favorite

Quant aux destinations favorites, la Suisse reste au sommet du classement établi par le TCS. Les Grisons, le Tessin et le Valais trônent en tête. L'Italie recule de la deuxième à la quatrième place.

La France, l'Allemagne, l'Autriche et les Etats-Unis perdent également une place. En queue du classement se trouvent, comme l'année précédente, la Turquie, les Emirats arabes et l'Egypte.

Les membres du club, interrogés à part, voyagent plus que la moyenne des Suisses. Ils sont également plus aventuriers et visent des destinations comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Caraïbes.

Le sondage a été réalisé du 22 au 31 janvier 2018 par l'institut gfs.bern. Mille personnes ont été interrogées par téléphone. (ats/nxp)