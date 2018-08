En 2016, 90% des personnes actives en Suisse étaient des pendulaires, autrement dit des personnes qui quittent leur domicile pour se rendre au travail. Ce qui représente un peu plus de 3,9 millions de personnes au total. La grande majorité (71%) d'entre elles travaillaient en outre hors de leur commune de domicile, voire hors de leur canton (20%). C'est ce que révèle lundi une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'OFS s'est aussi penché sur la longueur des trajets des pendulaires. Une longueur qui ne cesse de s'accroître ces dernières années. Ainsi en 2016, un trajet aller pour se rendre au travail était de 14,8 km, soit une hausse de 15% (1,9 km) par rapport à l'an 2000.

L'étude montre aussi que les hommes ont parcouru 20% de plus de kilomètres (16,1 km) que les femmes (13,4 km). Elle révèle en outre que les personnes ayant achevé une formation de degré tertiaire (haute école, école supérieure, diplôme ou brevet fédéral, etc.) ont effectué 17,3 km en moyenne pour aller travailler, soit 57% de plus que les 11 km parcourus en moyenne par les personnes diplômées du secondaire I (sans formation postobligatoire).

30 minutes en moyenne

Par ailleurs, les pendulaires ont eu besoin de 30,3 minutes en moyenne pour arriver à leur lieu de travail, soit 7 minutes de plus qu'en l'an 2000. Quelque 35% d'entre eux ont atteint leur entreprise après 15 minutes de trajet, tandis que 56% ont eu besoin de 16 à 60 minutes. Près de 9% des pendulaires y consacraient plus d’une heure.

Un peu plus de la moitié des pendulaires (52%) ont privilégié la voiture comme principal moyen de transport. La part du rail comme principal moyen de transport a progressé ces dernières années: elle se situait à 17% en 2016, en hausse de presque 6 points par rapport à 1990. Le nombre des pendulaires qui se rendent au travail en train est passé de 327'000 personnes à 655'000 en 26 ans.

La part des pendulaires privilégiant le tram ou le bus a légèrement reculé depuis 1990 (à près de 14% en 2016). Environ 9% des déplacements pour le travail ont été couverts à pied en 2016 et 7% en vélo, soit des parts quasiment inchangées par rapport aux années précédentes. (nxp)