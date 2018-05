On est les meilleurs, et parfois ça fait du bien de le dire. Parce qu’outre le chocolat, les montres, le fromage, et récemment les drones, depuis hier la Suisse est de nouveau sur la première marche du podium. Cette fois, c’est son service postal qui s’est distingué. À l’étranger aussi, la Suisse donne l’image d’un paradis. «Une image qui correspond à une réalité: si l’enfer c’est parfois le manque de confiance dans les institutions ou une économie défaillante, alors oui, en Suisse, nous sommes au paradis», explique Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse.

Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans notre paradis helvète. Et pourtant, les Suisses râlent. Dès que le train n’est pas à l’heure, ou que le facteur rate une tournée, on se plaint. Les Suisses sont-ils des enfants gâtés?

«Le fait de savoir que tous ces services sont à proximité et en excellent état, cela fait partie du pacte social entre les Suisses et les institutions qui les gouvernent. Et les rendent peut-être aussi un peu… exigeants», prévient Nicolas Bideau.

Pour Samuel Bendahan (PS/VD), l’explication est à chercher dans les choix. «On ne peut jamais prendre des décisions absolues, on a toujours besoin de comparer, explique le conseiller national. Et en Suisse, nous comparons à la situation actuelle, qui est effectivement plutôt bonne.»

Des indices et des classements, il en existe beaucoup. «La plupart sont basés sur une moyenne», nuance le conseiller national. En Suisse, ce chiffre est souvent élevé. Mais la moyenne, elle ne dit rien sur la répartition.

C’est d’ailleurs l’un des points où la Suisse fait figure de cancre: les inégalités entre riches et pauvres (voir ci-dessous). «C’est l’un des paradoxes de la Suisse. Une grande partie de la population entend que tout va bien, mais elle peine à joindre les deux bouts.»

Système d’éducation

Utilisé dans le calcul de compétitivité réalisé chaque année par le WEF, la qualité du système d’éducation suisse se distingue avec une note de 6,2 sur 7. Et tant pis si l’école n’est pas encore harmonisée au niveau fédéral.

Service postal

Par sa fiabilité, sa portée, sa compétitivité et son adaptation, le service postal de la Suisse est le meilleur sur 173 pays, d’après l’Union postale universelle. Un rang que notre pays occupe pour la deuxième année consécutive. Elle se distingue particulièrement par un résultat équilibré et un portefeuille diversifié. En queue de classement se trouve l’État de Tuvalu.

Paix du travail

Accord sacro-saint depuis 1937, la paix du travail est une véritable institution suisse, autant qu’un mythe. Cette fois, c’est l’institut allemand WSI qui le calcule. La Suisse se positionne en tête. Sur mille employés et par année, un seul jour est grevé. Ce sont les quelque 600 conventions collectives qui permettent ce partenariat social.

Là où la Suisse est mauvaise élève

– Il faut savoir rester humble, la Suisse n’est pas en tête de tous les classements. Quelques domaines où du chemin doit encore être fait:

– Seuls quatre pays européens, sur 29, ont produit moins d’énergie solaire et éolienne que la Suisse.

– En Suisse, le nombre de semaines de congé paternité se monte à… 0. Le Portugal en offre 5 et la Lituanie 4.

– Contrairement au mythe, l’air le plus pur ne se trouve pas en Suisse. La faute principalement aux particules fines du trafic routier et au chauffage au bois.

– La biodiversité est menacée chez nous, malgré les lois existantes: sur 45 000 espèces de faune et flore, un tiers sont menacées.

– Souvent épinglée pour le manque de transparence du financement des partis politiques, la Suisse devrait prochainement voter sur ce sujet. (Le Matin)