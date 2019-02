Les Genevois votent dimanche sur la nouvelle loi sur la laïcité qui encadre les rapports entre l'Etat et les communautés religieuses. Ils se prononcent aussi sur deux initiatives du Parti du Travail: l'une en faveur d'une assurance obligatoire pour les soins dentaires et l'autre pour une caisse-maladie publique.

Le suspense sur l'initiative populaire contre le mitage du territoire sera levé ce dimanche. Le texte des Jeunes Verts qui exige un gel de la surface totale des zones à bâtir est le seul objet au menu des votations fédérales.

Baptisée "Stopper le mitage - pour un développement durable du milieu bâti", l'initiative avait très bien démarré dans les sondages. Mais le vent a tourné au fil de la campagne et la double majorité du peuple et des cantons sera difficile à décrocher.

Dans le camp du "oui", la gauche et des associations environnementales insistent sur l'urgence de protéger les terres agricoles et de stopper l'étalement urbain. Un mètre carré est aménagé chaque seconde, or le sol n'est pas une ressource renouvelable. Couplé au gel des surfaces à bâtir, l'encouragement de quartiers durables en agglomération améliorera la qualité de vie.

La droite et le gouvernement combattent le texte. Selon eux, la révision de la loi sur l'aménagement du territoire votée en 2013 suffit pour contrer le mitage. Il ne faut pas entraver une mise en oeuvre déjà compliquée par une initiative injuste et nuisible au développement économique. Les opposants ont également brandi le spectre d'une hausse de loyers. (ats/nxp)