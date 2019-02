Les Tessinois se prononcent le 10 février sur leur constitution. Les quatre objets relatifs aux droits politiques sont relativement peu contestés, la perspective des élections générales d'avril accaparant l'attention.

Le premier sujet concerne les droits politiques des Tessinois vivant à l'étranger. Jusqu'à présent, les citoyens de ce canton pouvaient profiter de leurs droits-citoyens s'ils avaient un lieu d'origine dans une commune du Tessin. Avec la nouvelle mouture, ils devront non seulement avoir un lieu d'origine au Tessin mais aussi être annoncés à la représentation suisse à l'étranger et avoir résidé au Tessin juste avant de s'expatrier.

Le deuxième objet soumis au peuple modifie au total quatre articles de la constitution. Il s'agit d'allonger les délais pour la récolte de signatures pour les référendums et les initiatives cantonales. Jusqu'à présent les délais étaient de respectivement 45 et 60 jours. A l'avenir, ils devraient être de 60 et 100 jours. Cette modification revient à adapter les standards cantonaux à la norme fédérale.

Troisièmement, les Tessinois devront se prononcer sur une nouvelle procédure en cas de modification de la constitution cantonale. Enfin, ils doivent se décider sur la mise en oeuvre des initiatives populaires. Jusqu'à présent, le peuple devait se prononcer sur la loi d'application résultant d'une initiative populaire. Le projet propose d'abolir à l'avenir cette consultation supplémentaire.

Le Parlement tessinois recommande d'accepter les quatre objets. Le Conseil d'Etat est sur la même ligne à l'exception du rallongement des délais de récolte de signatures. (ats/nxp)