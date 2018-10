L'automobiliste argovien, qui s'est arrêté sur un parking pour manger une pomme et s'est pris une amende de 40 francs, est activement recherché en Valais! Ayant appris sa mésaventure, révélée hier par l'«Aargauer Zeitung», les organisateurs de la Fête de la Pomme à Riddes (VS) s'engagent à l'inviter pour leur manifestation du 27 octobre prochain. Ils chercheront à réparer, tant que faire se peut, cette injustice crasse faite au plus emblématique des fruits de la région.

Mais encore faut-il savoir qui inviter... Le président du comité d'organisation, David Crettenand, a donc lancé un avis de recherche sur Facebook : «Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. J'ai aussi demandé au journal argovien s'il pouvait me communiquer le nom de cette personne. A Riddes, sa place de parking sera gratuite, comme pour tous nos visiteurs. En tant qu'invité d'honneur, nous nous chargerons de le choyer durant sa journée en Valais...»

Une prune pour une pomme

Rappelons que cet Argovien s'est arrêté sur une place de parking pour manger la pomme qu'il avait avec lui, plutôt que de le faire au volant. C'est alors qu'un policier s'est approché pour voir s'il avait payé son stationnement. Comme ce n'était pas le cas, il lui a mis une contravention.

La Fête de la Pomme à Riddes se déroule tous les deux ans, le dernier week-end d'octobre. Le clou de la journée est le concours de l’élection de la pomme-pomme girl ou du pomme-pomme boy 2018. Les participants doivent préparer une prestation à présenter devant un jury, avec la seule exigence de mettre en scène une pomme. Cette année, elle pourrait bien être accompagnée d'une prune. (Le Matin)