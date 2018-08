Les Super Puma de l'armée ont fini de valser dans les airs pour amener de l'eau dans les alpages. L'armée a mis fin le 30 août au ballet des hélicoptères mobilisés contre la sécheresse. A l'heure des comptes, au robinet militaire, ce sont les Vaudois qui ont été les plus arrosés depuis les premiers vols le 20 juillet.

Avec 586 tonnes d'eau distribuées dans les bassins, le canton de Vaud devance Fribourg (349), Saint-Gall (195), Glaris (139), Berne (53), Appenzell Rhodes-Intérieures (12) et Lucerne (9,6). Au total, 1343,6 tonnes d'eau ont été utilisées. Mais pas une goutte pour les vaches valaisannes qui ont bu l'eau de la fonte des neiges abondantes de l'hiver dernier.

L'armée précise qu'elle a aussi transporté pour 18 tonnes de pompes, tuyaux et bassins d'appoint que les hommes du bataillon d'intervention d'aide en cas de catastrophe 104 ont monté et démonté. Au final, ces opérations se sont «très bien déroulées» et la facture sera portée à la charge du Département fédéral de la défense. (Le Matin)