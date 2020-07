Les délégués des Vert’libéraux se sont réunis samedi en assemblée virtuelle. Ils doivent en particulier définir les mots d’ordre pour les votations fédérales du 27 septembre.

En ouverture de la réunion, le président du parti Jürg Grossen s’est réjoui des avancées des Vert’libéraux au Parlement fédéral et lors de récentes élections, notamment dans les parlements cantonaux saint-gallois, schwytzois et lucernois.

Le Parlement fédéral est devenu plus progressif et moderne, a-t-il poursuivi. Et de mentionner le mariage pour tous et la loi sur le CO2. Mais il y a encore beaucoup à faire. «Il est temps pour plus de Vert’libéraux» sous la coupole.

Mots d’ordre Lors de cette assemblée, les délégués devront adopter leurs mots d’ordre pour les votations de septembre, notamment sur l’achat de nouveaux avions de chasse, dont le comité directeur recommande l’approbation.

Ce dernier recommande par ailleurs de rejeter l’initiative de limitation de l’UDC, la loi sur la chasse et l’augmentation de la déduction fiscale pour la garde des enfants, mais d’accepter le congé paternité.