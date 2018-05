Regula Rytz a été réélue à la présidence des Verts samedi à Olten (SO). Réunis en assemblée, les délégués du parti ont par ailleurs unanimement soutenu le référendum contre la surveillance des assurés.

«Les Verts disent non aux espions des assurances, non à l'espionnage par GPS ou par drones!», lit-on sur leur compte Twitter. D'après les écologistes, le texte est disproportionné et viole la sphère privée. «Il est inacceptable que des détectives privés soient dotés de compétences plus intrusives que celles des policiers menant une enquête pénale contre un criminel», écrit le parti.

Dans son discours présidentiel, Regula Rytz est revenue sur les succès des six derniers mois, soulignant notamment la hausse du nombre de membres et de victoires électorales. La conseillère nationale bernoise a par ailleurs rappelé l'importance des élections fédérales de 2019 «pour que l?environnement retrouve une voix forte sous la Coupole».

Equilibre hommes-femmes

Le parti s'est également doté de six vice-présidents: la députée Florence Brenzikofer (BL), le président des Jeunes Verts Luzian Franzini (ZG), le président des Verts de Saint-Gall Thomas Schwager et la présidente des Verts de Neuchâtel Céline Vara rejoignent Gerhard Andrey (FR) et Lisa Mazzone (GE).

«La nouvelle présidence des Verts pourra compter sur un excellent équilibre hommes-femmes, régional et linguistique», souligne la formation dans un communiqué. Et de préciser qu'elle s'engagera pour une Suisse plurielle, respectueuse de l'environnement, ouverte et solidaire.

Trois vice-présidents démissionnaires, Bastien Girod (ZH), Luca Maggi (ZH) et Gina Rüetschi (TG) ont remis leur mandat lors de cette assemblée. (ats/nxp)